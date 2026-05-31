Oriente y Blooming se citan este domingo en un clásico cruceño cargado de novedades

La cuenta regresiva está en marcha. Oriente Petrolero y Blooming medirán fuerzas este domingo desde las 16:00 en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, en una nueva edición del clásico cruceño que encuentra a ambos equipos ultimando detalles y con varias novedades en sus planteles.

Blooming llega al compromiso luego de regresar la madrugada de este sábado desde Buenos Aires, donde disputó su último partido de la Copa Sudamericana frente a River Plate. Tras la derrota por 3-0 en el estadio Monumental, el equipo dirigido por Erwin Sánchez decidió permanecer en Argentina para continuar su preparación pensando exclusivamente en el clásico.

La Academia trabajó durante jueves y viernes en territorio argentino y realizó una práctica en Casa Amarilla, el complejo deportivo de Boca Juniors. Allí, el cuerpo técnico comenzó a perfilar el equipo titular, aunque todavía analiza algunas variantes para el encuentro ante su tradicional rival.

Entre las buenas noticias para el conjunto celeste se encuentra la recuperación de Richard Spenhay, quien ya está disponible y podría ser tomado en cuenta. Además, el cuerpo médico continúa evaluando la evolución de Moisés Villarroel, que no viajó a Argentina debido a una lesión.

Por el lado de Oriente Petrolero, Gustavo Florentín se prepara para dirigir su primer clásico desde que asumió la conducción técnica del club. El entrenador paraguayo ha trabajado durante toda la semana en distintos sistemas tácticos y mantiene algunas dudas respecto al esquema que utilizará.

Inicialmente ensayó con una línea de cuatro defensores, pero en la práctica más reciente probó una línea de tres en el fondo. Una de las principales novedades fue la inclusión de Andrés Ariza, quien podría reaparecer en un partido de gran trascendencia después de haber perdido espacio en las últimas semanas.

La práctica de este sábado será decisiva para que el cuerpo técnico refinero termine de definir el equipo. Además, la barra de Oriente Petrolero tiene previsto realizar un banderazo en apoyo al plantel antes del compromiso.

Con ambos equipos concentrados y afinando los últimos detalles, Santa Cruz se prepara para vivir una nueva edición del clásico más importante del fútbol oriental, un partido que promete emociones y que puede marcar el rumbo de ambos clubes en el campeonato.

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