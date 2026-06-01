A poco más de un año del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, las monedas conmemorativas lanzadas por el Banco de México (Banxico) ya se han convertido en piezas altamente codiciadas por coleccionistas y fanáticos del fútbol.

La colección, puesta a la venta desde el 18 de mayo, está integrada por 12 monedas inspiradas en las ciudades mexicanas que serán sede del torneo y en algunos de los símbolos más representativos del país.

El interés ha sido tan grande que muchas sucursales bancarias ya registran una alta demanda de estas piezas.

¿Cuánto podrían costar en bolivianos?

Aunque Banxico todavía no publicó precios oficiales, especialistas estiman los siguientes valores referenciales:

Monedas de oro

Precio estimado: alrededor de 20.000 pesos mexicanos.

Equivalente aproximado: entre Bs 7.200 y Bs 7.800, dependiendo del tipo de cambio.

Monedas de plata

Precio estimado: entre 1.400 y 2.200 pesos mexicanos.

Equivalente aproximado: entre Bs 500 y Bs 850.

El valor final dependerá de la cotización internacional del oro y la plata al momento de la venta.

Además, expertos consideran que la cercanía del Mundial 2026 podría incrementar significativamente el precio de reventa de algunas piezas entre coleccionistas.

¿Cómo saber dónde todavía hay monedas disponibles?

Ante la elevada demanda, Banxico habilitó la plataforma UbiCanjeMx para que las personas puedan verificar qué sucursales aún cuentan con existencias.

Para consultar la disponibilidad se debe:

Ingresar a la plataforma UbiCanjeMx. Seleccionar el estado. Elegir el municipio. Introducir el código postal. Presionar la opción “Buscar”.

El sistema mostrará las sucursales cercanas donde todavía existen monedas disponibles y permitirá visualizar la ubicación en un mapa.

¿Cómo son las monedas del Mundial 2026?

La colección está conformada por:

Cuatro monedas de oro

Valor nominal: 25 pesos.

Oro puro ley 0.999.

Peso equivalente a un cuarto de onza.

Diámetro de 23 milímetros.

Cuatro monedas de plata

Valor nominal: 10 pesos.

Plata pura ley 0.999.

Diámetro de 40 milímetros.

Cuatro monedas bimetálicas

Valor nominal: 20 pesos.

Forma dodecagonal.

Canto estriado discontinuo.

Diseños inspirados en las sedes mundialistas

Cada moneda rinde homenaje a las ciudades mexicanas que albergarán partidos del Mundial 2026:

Ciudad de México: jugador de fútbol y el Ángel de la Independencia.

Monterrey: Cerro de la Silla, Paseo Santa Lucía y la Fuente El Crisol.

Guadalajara: jugador de fútbol y la escultura de La Minerva.

México: ajolote, Templo Mayor, Catedral Metropolitana, Palacio de Bellas Artes y Monumento a la Revolución.

¿Existe límite de compra?

Banxico informó que los clientes de los bancos participantes podrán adquirir monedas sin límite establecido.

En el caso de personas que no sean clientes, el máximo permitido será de hasta 150 monedas, dependiendo de la disponibilidad de cada sucursal.

Con el Mundial cada vez más cerca, muchos coleccionistas creen que estas piezas podrían convertirse en uno de los recuerdos más buscados del torneo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

Con información de El Economista y Medio Tiempo.

Mira la programación en Red Uno Play