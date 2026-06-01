¿Cuántos feriados hay en junio? Estos son los descansos confirmados en Bolivia

Junio llegará con dos feriados nacionales en Bolivia que podrían convertirse en descansos prolongados para miles de trabajadores, estudiantes y familias que ya revisan el calendario para planificar actividades o viajes.

Viernes 5 de junio

El primero será por Corpus Christi, que se celebrará el jueves 4 de junio. De acuerdo con el calendario oficial, también se otorgará asueto el viernes 5, lo que permitirá un descanso extendido de cuatro días junto al sábado 6 y domingo 7.

Feriado se traslada a lunes

El segundo corresponde al Año Nuevo Andino Amazónico y del Chaco, que se conmemora el domingo 21 de junio. Al coincidir con el fin de semana, el feriado será trasladado al lunes 22, generando otro descanso largo de tres días.

Estas fechas se suman a otros feriados nacionales previstos para lo que resta del año, como el Día de la Independencia, que también podría generar un nuevo puente en agosto.

La proximidad de estos descansos ya genera expectativa en sectores turísticos y comerciales, que prevén un mayor movimiento de viajeros en distintas regiones del país.

Las autoridades recomiendan a quienes planeen desplazarse tomar previsiones, realizar reservas con anticipación y verificar el estado de las carreteras antes de emprender cualquier viaje.

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