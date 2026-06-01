Sin lluvias y con ascenso de temperaturas: así estará el clima este lunes en Bolivia

El inicio de junio estará marcado por cielos nubosos en varias regiones del país, sin pronóstico de precipitaciones y con un ambiente más cálido en el oriente boliviano.
01/06/2026 6:52
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este lunes 1 de junio cielos nubosos en algunas regiones del país, sin probabilidad de lluvias.
Occidente
En el Occidente del país se presentará una jornada con cielos poco nubosos y sin probabilidad de lluvias.
La Paz tendrá cielos poco nubosos, probabilidad de lluvias y temperaturas que estarán entre 3°C y 21°C.
El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno con una mínima de -3°C y máxima de 14°C.
Oruro tendrá cielos poco nubosos, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 1°C y 18°C.
Potosí presentará cielos poco nubosos y temperaturas que oscilarán entre -5°C y 21°C sin probabilidad de lluvias.
Valles
La región de los Valles presentará una jornada nubosa y sin probabilidad de lluvias. Paulatinamente, las temperaturas continúan en ascenso, hasta alcanzar una sensación térmica más cálida en la región.
Cochabamba tendrá cielos nubosos, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 7°C y 29°C.
Sucre tendrá un día nuboso, alcanzando valores entre 6°C y 24°C.
Tarija tendrá cielos nubosos y temperaturas que irán de los 8°C a los 24°C.
Oriente
En el Oriente boliviano, se prevé una jornada sin lluvias y con una sensación térmica más cálida a pesar del descenso de temperaturas.
Santa Cruz tendrá una jornada nubosa, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 20°C y 29°C.
Trinidad prevé una jornada nubosa y una mínima de 21°C y una máxima de 32°C sin probabilidad de lluvias.
Cobija tendrá cielos nubosos, temperaturas entre 22°C y 32°C y sin probabilidad de lluvias.
