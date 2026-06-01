TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Comunidad

Sin lluvias y con ascenso de temperaturas: así estará el clima este lunes en Bolivia

El inicio de junio estará marcado por cielos nubosos en varias regiones del país, sin pronóstico de precipitaciones y con un ambiente más cálido en el oriente boliviano.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

01/06/2026 6:52

Agregar Reduno en
Foto: Referencial. Pexels.
Bolivia

Escuchar esta nota

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este lunes 1 de junio cielos nubosos en algunas regiones del país, sin probabilidad de lluvias.

Occidente

En el Occidente del país se presentará una jornada con cielos poco nubosos y sin probabilidad de lluvias.

 La Paz tendrá cielos poco nubosos, probabilidad de lluvias y temperaturas que estarán entre 3°C y 21°C.

 El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno con una mínima de -3°C y máxima de 14°C.

 Oruro tendrá cielos poco nubosos, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 1°C y 18°C.

 Potosí presentará cielos poco nubosos y temperaturas que oscilarán entre -5°C y 21°C sin probabilidad de lluvias.

Valles

La región de los Valles presentará una jornada nubosa y sin probabilidad de lluvias. Paulatinamente, las temperaturas continúan en ascenso, hasta alcanzar una sensación térmica más cálida en la región.

Cochabamba tendrá cielos nubosos, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 7°C y 29°C.

 Sucre tendrá un día nuboso, alcanzando valores entre 6°C y 24°C.

 Tarija tendrá cielos nubosos y temperaturas que irán de los 8°C a los 24°C.

Oriente

En el Oriente boliviano, se prevé una jornada sin lluvias y con una sensación térmica más cálida a pesar del descenso de temperaturas.

Santa Cruz tendrá una jornada nubosa, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 20°C y 29°C.

Trinidad prevé una jornada nubosa y una mínima de 21°C y una máxima de 32°C sin probabilidad de lluvias.

 Cobija tendrá cielos nubosos, temperaturas entre 22°C y 32°C y sin probabilidad de lluvias.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD