Vecinos reducen y casi linchan a presunto ladrón en Caranavi

Un presunto ladrón fue capturado en el municipio de Caranavi, en el departamento de La Paz, donde estuvo a punto de ser linchado tras ser sorprendido presuntamente cometiendo un delito.

De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, el hombre intentó escapar mientras era perseguido por varios vecinos, quienes lograron alcanzarlo, sujetarlo y reducirlo en el suelo. Durante el hecho, el sospechoso pidió que dejaran de golpearlo y aseguró que ya había recibido un castigo.

Posteriormente, los pobladores lo maniataron con una cuerda, atándole las manos por la espalda para evitar que huyera. En el video se observa al sujeto sentado en el piso, rodeado por varias personas que participaron de su captura.

Hasta el momento se desconoce si el hombre fue entregado a la Policía o cuál es su situación actual. Las autoridades aún no emitieron un informe oficial sobre lo ocurrido.

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