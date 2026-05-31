13 deliverys declaran ante la Felcc; familiares exigen su liberación

Los 13 deliverys arrestados durante los incidentes registrados en la zona de la Villa Primero de Mayo prestaron su declaración informativa este sábado en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). Familiares, amigos y compañeros instalaron una vigilia en las afueras de la institución para exigir su liberación y seguir de cerca el avance de las investigaciones.

Uno de los padres informó que entre los arrestados se encuentran sus dos hijos, de 16 y 20 años. Según relató, ambos salieron de su vivienda durante la madrugada para realizar una compra cuando fueron intervenidos por efectivos policiales.

“El día de hoy en la madrugada salieron de mi casa con rumbo a una tienda. Grande fue la sorpresa mía que hoy en la mañana me entero que ya se encuentran detenidos acá”, señaló.

Otro familiar indicó que su hija y su yerno también fueron arrestados cuando se dirigían a trabajar. “Ellos madrugan a trabajar. Cuando están pasando por ese lugar, los retuvieron y los subieron directamente”, declaró.

A la vigilia también se sumaron representantes de la Unión Juvenil Cruceñista. “Necesitamos urgentemente que a esta gente y a estos jóvenes, que para nosotros son héroes de Santa Cruz, sean liberados”, manifestó.

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