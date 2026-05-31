Autoridades y sectores sociales de San Julián se reúnen este domingo en busca de acuerdos

El bloqueo instalado en el municipio de San Julián, sobre la carretera que conecta Santa Cruz con la Chiquitania y Beni, cumplió este sábado 17 días consecutivos, mientras autoridades y sectores movilizados alistan una reunión para este domingo con el objetivo de encontrar una salida al conflicto.

El encuentro está previsto para las 10:00 de la mañana en instalaciones de Emapa, en el municipio de Cuatro Cañadas. A la cita fueron convocadas autoridades nacionales, representantes de la Gobernación de Santa Cruz y dirigentes de los sectores que mantienen la medida de presión.

La prolongada interrupción del tránsito está afectando a transportistas, productores y viajeros que utilizan esta ruta estratégica del departamento. Los sectores perjudicados denuncian pérdidas económicas, retrasos en sus actividades y mayores costos para llegar a sus destinos.

Desde la Gobernación cruceña confirmaron su participación en la reunión. El vocero institucional, Rolando Shrupp, informó que existe predisposición para contribuir al diálogo y facilitar acuerdos que permitan restablecer la circulación vehicular.

En los últimos días también se registraron acercamientos con algunos sectores movilizados. Según se informó, hubo avances en las conversaciones con la Federación de Mototaxistas respecto a sus demandas vinculadas al abastecimiento de combustible.

La reunión de este domingo será clave para definir si el bloqueo continúa o si las partes logran consensos que permitan levantar la medida.

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