Bloqueo en San Julián cumple 17 días; prevén reunión este domingo para buscar una salida al conflicto

El bloqueo instalado en el municipio de San Julián, sobre la carretera que conecta Santa Cruz con la Chiquitania y Beni, cumple este sábado 17 días consecutivos, mientras autoridades y sectores movilizados prevén reunirse este domingo en un nuevo intento por encontrar una salida al conflicto.

La medida de presión mantiene interrumpido el tránsito vehicular en una de las rutas estratégicas del departamento y genera preocupación por su impacto en el transporte, el abastecimiento y la cadena de producción de la región.

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, participará en el encuentro previsto para este domingo, según confirmó el vocero de la Gobernación, Rolando Shrupp, quien aseguró que existe disposición institucional para facilitar el diálogo.

“Nosotros estamos predispuestos desde el martes a mantener el diálogo abierto. Hemos estado en Casa de Gobierno en una mesa de diálogo inicial y esperamos que estas conversaciones sean atendidas de manera seria, honesta y democrática”, manifestó.

Shrupp explicó que la Gobernación permanece a la espera de la confirmación oficial para trasladarse hasta el lugar de la reunión.

“El gobernador está a la espera de la confirmación; estamos con las pilas cargadas ni bien nos confirmen para ir allá”, señaló. El vocero remarcó además que la resolución del conflicto requiere voluntad política y diálogo formal entre las partes involucradas.

“Los conflictos requieren gestiones serias y formales de los actores que tienen la vocación y posición para estas negociaciones”, afirmó.

Asimismo, aclaró que, aunque la Gobernación no forma parte directa del conflicto ni de algunas demandas impulsadas por los sectores movilizados, acompaña las gestiones para generar condiciones que permitan avanzar en soluciones concretas.

“Si bien la Gobernación no es parte directa del conflicto y de los pedidos planteados, estamos coadyuvando y dando las condiciones para que otros temas puedan ser abordados”, sostuvo.

Shrupp agregó que el gobernador Velasco encabezará la comitiva debido a la importancia y urgencia que representa el conflicto para Santa Cruz.

“Estaría yendo el gobernador encabezando la comitiva porque él ha tomado este tema como uno de urgencia e importancia”, indicó.

El bloqueo en San Julián se ha convertido en uno de los puntos más críticos del conflicto en Santa Cruz debido a su ubicación estratégica. Productores, transportistas y sectores empresariales advierten que la interrupción prolongada de la vía comienza a poner en riesgo el movimiento económico y la cadena productiva que conecta el oriente boliviano con otras regiones del país.

La reunión prevista para este domingo genera expectativa entre los sectores afectados, que esperan avances concretos para destrabar el conflicto y restablecer la circulación en la zona.

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