Kjarkas prometen una noche mágica y un repertorio de oro para festejar a mamá

Los festejos dedicados a las madres bolivianas no se detienen y esta noche se vestirán de gala con el esperado concierto de la legendaria agrupación ‘Los Kjarkas’. Tras una intensa prueba de sonido realizada esta tarde, los músicos se declararon listos para inundar el escenario con sus melodías más emblemáticas.

Cita con la emoción

“Al ser más grande del universo, nuestra madre que se merece todo, ‘Los Kjarkas’ estamos felices de estar en Santa Cruz, de homenajear a las mamás cruceñas y bolivianas. Estamos preparando nuestro mejor repertorio para ellas”, afirmó Gonzalo Hermosa, cantante y guitarrista del grupo. Con estas palabras, el líder de la banda reiteró el profundo respeto y la alegría que sienten por formar parte de esta celebración tan significativa.

Por su parte, el vocalista Élmer Hermosa no ocultó su entusiasmo al conectar con el público local: “¡Ya estamos en Santa Cruz! Para festejar a nuestras mamitas de Santa Cruz, de todo corazón sus hermanos Kjarkas. Estaremos esta noche cantando para ellas”. La mesa está servida para una velada repleta de folklore, nostalgia y un tributo inigualable para las mamás del país.

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