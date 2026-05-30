Transporte interdepartamental sufre pérdidas millonarias por bloqueos

En todo el país, las empresas de transporte interdepartamental advierten pérdidas millonarias debido a los bloqueos que se extienden por casi un mes y que han paralizado gran parte de las salidas desde la Terminal Bimodal de Santa Cruz.

Desde el sector aseguran que la situación es “crítica” y que muchas compañías ya no pueden sostener sus operaciones ni cumplir con obligaciones financieras y laborales. Según los transportistas, cerca de 200 empresas se ven afectadas directamente.

“Nos encontramos en un estado crítico, realmente ya no tenemos ni para poder pagar los bancos ni nuestro personal. Ya tenemos todas las oficinas cerradas, no estamos trabajando desde hace casi un mes. Miles, millones son las pérdidas”, señaló un representante del sector.

La reducción de viajes es drástica. Mientras en condiciones normales salen entre 200 y 250 buses diarios hacia distintos destinos del país desde Santa Cruz, actualmente las salidas se han reducido a apenas unos pocos servicios.

“Solo hay salida a Tarija, estarían saliendo unos 4 o 5 buses, no salen más en todo el día”, detalló.

Los transportistas también piden flexibilizar las medidas de presión para permitir la circulación de buses varados, especialmente por la situación de los pasajeros y conductores que permanecen en ruta.

“Pedimos un poco de humanidad, al menos un cuarto intermedio para que los buses puedan llegar a su destino. Nuestros choferes ya no tienen ni para comer ni dónde bañarse”, agregó.

El sector advierte que, de continuar la situación, las pérdidas seguirán acumulándose y el impacto económico será aún mayor para todo el sistema de transporte interdepartamental del país.

Mira la programación en Red Uno Play