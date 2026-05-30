Abogado de Mario Argollo: "Ampliado de la COB definirá si se va al diálogo"

Yaco Conde, defensor del secretario ejecutivo de la COB, explicó que la suspensión de la orden de aprehensión permite avanzar, pero la participación de Argollo en el diálogo depende de lo que decida el ampliado de emergencia.

El abogado Yaco Conde, defensor del secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, confirmó que el Juzgado de Sentencia Segundo de La Paz suspendió la orden de aprehensión que pesaba sobre su defendido. La medida judicial busca garantizar la participación de los dirigentes en el diálogo con el Gobierno, aunque su asistencia dependerá de la decisión de las bases sindicales.

“Si bien existían mesas de diálogo promovidas por el presidente, serían infructuosas mientras estuvieran vigentes las órdenes de aprehensión emitidas por el Ministerio Público”, señaló el abogado.

Ampliado clave para definir el diálogo

Conde enfatizó que la asistencia de Argollo y otros dirigentes al diálogo depende del Ampliado de Emergencia convocado por la COB, que se realizará el sábado en el Complejo de la Universidad Pública del Alto. Este encuentro será determinante para definir si se participa o no en la mesa de diálogo con el Gobierno.

“La situación ya no depende solo de los dirigentes; las bases decidirán si se va al diálogo. Este ampliado definirá la ruta a seguir”, agregó Conde.

Clandestinidad y seguimiento legal

Actualmente, Mario Argollo se encuentra en clandestinidad, y el abogado aseguró que aún no ha podido establecer contacto directo debido a cambios de comunicación del dirigente. Además, la acción de libertad también busca garantizar la cesación de la persecución denunciada ante la Fiscalía.

El abogado subrayó que el ampliado de emergencia permitirá definir las condiciones y prioridades a tratar, incluyendo la situación de otros dirigentes detenidos o afectados durante las movilizaciones.

“Los puntos a tocar en el ampliado aún no están definidos, pero será decisivo para determinar si se participa en la mesa de diálogo y cómo se abordarán las demandas de los manifestantes y dirigentes”, concluyó Yaco Conde.

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