Todo lo que debes saber sobre el Día del Peatón de este domingo en Cochabamba

Los municipios de Cochabamba (Cercado) y Sacaba confirmaron la realización de la jornada del Día del Peatón y la Bicicleta para este domingo 31 de mayo. Pese a que otras regiones vecinas decidieron no sumarse a la actividad, las autoridades locales ratificaron la vigencia de la norma, destacando los beneficios ambientales, recreativos y económicos de la fecha.

Ante la falta de uniformidad en el eje metropolitano, la Alcaldía de Cochabamba anunció un blindaje en sus accesos para evitar el ingreso de motorizados de municipios colindantes.

"Falta de marco institucional" en otros municipios

El director de Comunicación de la Alcaldía de Cochabamba, Juan José Ayaviri, lamentó que otras regiones se hayan desmarcado de la actividad, atribuyéndolo a la carencia de normativas locales propias.

"Creemos que estos municipios se han desmarcado porque no tienen el marco institucional; no tienen ni siquiera ley municipal para hacer un Día del Peatón. Nosotros sí", enfatizó Ayaviri.

El vocero defendió la pertinencia de la jornada frente a las críticas de algunos sectores, argumentando que representa un respiro económico y emocional para la población:

Reactivación económica: "Hay gente que espera precisamente el Día del Peatón para vender helados, refrescos o algodón de azúcar en El Prado. Es una excelente oportunidad para generar recursos en esta coyuntura".

Salud mental: "Sirve para aliviar un poco el estrés que genera toda esta situación de bloqueos. Es un espacio ideal para que familias enteras salgan a caminar o en bicicleta".

Solo 180 permisos aprobados y "blindaje" en los límites

La Dirección de Movilidad Urbana recibió un total de 260 solicitudes de circulación excepcional, de las cuales solo 180 fueron aprobadas tras un riguroso filtro. Las 80 restantes fueron rechazadas por no justificar una emergencia real.

"Ha sido una revisión bastante minuciosa porque en muchos casos no cumplían con el grado de emergencia que debe ameritar este tipo de permisos", informó el director del área, Ever Rojas.

Debido a que municipios vecinos no acatarán la restricción, el gobierno autónomo municipal desplegará guardias urbanos y vallas metálicas en todos los puntos limítrofes. Los controles reforzados se instalarán en accesos clave como:

Avenida Blanco Galindo

Avenida Capitán Ustáriz

Avenida Simón López

Túnel de El Abra

Avenida Petrolera (hacia el Valle Alto)

Sanciones para los infractores

Los conductores que circulen sin autorización entre las 09:00 y las 18:00 horas sufrirán la retención inmediata de sus vehículos, los cuales serán trasladados con grúa a la posta municipal. Los infractores podrán recuperar sus motorizados recién al finalizar la jornada, previo pago de una multa por el servicio de remolque de 100 bolivianos para autos y 50 bolivianos para motocicletas.

El clima acompañará la jornada: Máxima de 31°C

Para tranquilidad de los ciclistas y peatones, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) garantizó que las condiciones climáticas serán óptimas para las actividades al aire libre.

El meteorólogo del Senamhi, Erick Sosa, detalló el pronóstico para el domingo:

Primeras horas (hasta las 08:00): Nubosidad baja, ambiente fresco.

Nubosidad baja, ambiente fresco. A partir de las 11:00: Temperaturas agradables, rondando los 20°C. Cielos poco nubosos.

Temperaturas agradables, rondando los 20°C. Cielos poco nubosos. 14:00 (Pico térmico): Cielo despejado con una temperatura máxima de 31°C .

Cielo despejado con una temperatura máxima de . A partir de las 17:00: Descenso paulatino de las temperaturas.

Las autoridades instaron a la población a respetar los horarios establecidos y a disfrutar en familia de este espacio de esparcimiento y descontaminación ambiental.

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