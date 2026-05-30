Bloqueos disparan la demanda y elevan el precio de los pasajes aéreos desde Santa Cruz

El incremento de los bloqueos en distintas carreteras del país ha comenzado a reflejarse en las terminales aéreas, donde decenas de pasajeros reportan un aumento considerable en el precio de los pasajes y una mayor dificultad para encontrar vuelos disponibles hacia ciudades del occidente.

En el aeropuerto, viajeros con destino a La Paz y Cochabamba señalaron que la alta demanda está elevando las tarifas, especialmente entre quienes buscan trasladar productos de primera necesidad para sus familias ante los problemas de abastecimiento generados por las medidas de presión.

“Estaban elevados los pasajes. Me costó encontrar y terminé pagando entre 700 y 780 bolivianos; ida y vuelta casi 1.500”, relató un pasajero que viajaba hacia Cochabamba cargando carne y chorizo para sus familiares.

Otro viajero afirmó que los costos se han triplicado en comparación con semanas anteriores. “Mi hermano encontró pasajes en más de 1.100 bolivianos. El mes pasado conseguí vuelos a La Paz por 300 bolivianos”, comentó.

La mayoría de los pasajeros coincidió en que aprovechan el viaje para transportar carne, pollo y otros alimentos debido a la escasez y el incremento de precios que se registra en algunos mercados del occidente del país.

“Estamos llevando pollo y carne porque allá no hay. Salir de La Paz es muy difícil y llegar también. No sabemos si vamos a tener transporte o no, hay mucha incertidumbre”, manifestó una viajera mientras esperaba abordar su vuelo.

Otros pasajeros señalaron que la carne se ha convertido en uno de los productos más demandados debido a la reducción en la oferta y al aumento de precios. “Hay escasez y lo poco que hay está bastante caro”, expresó un ciudadano que viajaba a La Paz con varios kilos de carne.

La situación ha provocado una mayor afluencia de personas en los aeropuertos, donde los vuelos se han convertido en una de las principales alternativas para movilizarse entre el oriente y el occidente del país, aunque a un costo considerablemente más alto que el habitual.

Mira la programación en Red Uno Play