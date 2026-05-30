Con solo nueve años, Samantha Pacheco lanza su quinta obra en la Feria del Libro

Con solo nueve años, Samantha Pacheco se ha convertido en la autora más joven de la Feria Internacional del Libro, donde presentó su quinta obra literaria y sigue sorprendiendo por su talento y creatividad.

La pequeña escritora llegó al evento con su nuevo libro titulado “El Diario de la Cocina de Sammy”, una propuesta interactiva pensada para que los niños aprendan a cocinar paso a paso mientras desarrollan su imaginación.

“Yo tengo nueve años y tengo trece cuentos escritos. Este año estoy lanzando mi último libro, que se trata sobre Aprendiendo a Cocinar Paso a Paso”, expresó Samantha durante la presentación, destacando además que su pasión por la escritura nació de las historias que le contaban sus abuelos y del cariño por sus mascotas.

Con esta publicación, la autora infantil consolida una trayectoria que comenzó a los seis años, convirtiéndose en una de las voces más tempranas dentro de la literatura infantil y, especialmente, en el ámbito de libros de cocina para niños.

Su obra busca no solo entretener, sino también inspirar a otros niños a crear, imaginar y construir sus propios caminos. “Que hagan su propio rumbo, que no utilicen el rumbo de los demás, hagan su propio camino… y nunca se rindan”, fue el mensaje que dejó a sus lectores.

Samantha se perfila como un ejemplo de perseverancia y talento precoz, demostrando que la edad no es un límite para cumplir sueños y que la literatura también puede nacer desde la infancia con gran impacto creativo.

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