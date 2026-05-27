¡Cuenta regresiva! La Feria del Libro ultima detalles para abrir sus puertas

A horas de abrir sus puertas, la Feria Internacional del Libro ultima cada detalle para recibir a miles de visitantes en su vigésima séptima versión. Los pabellones ya muestran movimiento constante, con expositores acomodando ejemplares, decorando espacios y preparando novedades para grandes y chicos.

Una de las curiosidades que llamó la atención de los visitantes fue el paradero de la emblemática estatua de Raúl Otero Reiche, que durante varios días generó interrogantes entre la población tras no ser vista en la plaza principal.

La figura se encuentra ahora en el Pabellón Brasil, dentro del espacio destinado al municipio, como parte de una propuesta que busca resaltar la identidad, tradición y cultura cruceña.

Más de un centenar de expositores formarán parte de este importante encuentro literario, ofreciendo una amplia variedad de libros, actividades y propuestas dirigidas a públicos de todas las edades.

“Estamos aquí acomodando, emocionados, esperando que venga a visitarnos y que pasen por nuestro stand. Tenemos muchas novedades y cosas interesantes para niños, grandes y adultos”, expresó una de las expositoras mientras ultimaba detalles para la inauguración.

La feria abrirá oficialmente sus puertas este miércoles y se extenderá hasta el 7 de junio, convirtiéndose nuevamente en un punto de encuentro para los amantes de la lectura y las familias que buscan espacios culturales y de entretenimiento.

La cuenta regresiva ya comenzó y la invitación está hecha: libros, cultura y actividades esperan a los visitantes en una nueva edición de uno de los eventos más importantes del calendario cultural cruceño.

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