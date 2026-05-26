El ingenio peruano no tiene límites, pero esta vez lo usaron para el mal. Con la mira puesta en el Mundial 2026, la fiebre por coleccionar el álbum oficial de Panini está alcanzando niveles de locura. En este contexto, un hincha en Lima pensó que había coronado la jugada de su vida al conseguir una caja entera de figuritas a un precio "de regalo" con un vendedor ambulante. Sin embargo, terminó llorando de la cólera tras sufrir la estafa más bizarra y viral del año.

El hombre regresó a su casa flotando de la emoción, listo para romper el precinto, abrir los sobres y ver qué cracks le habían tocado. La caja parecía 100% original, sellada y lacrada con los logos oficiales de la marca. Pero la ilusión le duró lo que demora en abrir un empaque: al romper el sello de seguridad, descubrió que no había ni una sola figurita, sino que toda la caja estaba repleta de sobres de mate de anís para infusión.

"Esto no se va a quedar así": La furia del estafado

El momento exacto del "unboxing" quedó registrado en un video que ya acumula millones de reproducciones en TikTok, Facebook y X (antes Twitter). En el clip se usa un audio que denota la transición exacta del éxtasis a la furia absoluta del comprador al ver los saquitos.

"Esto no se va a quedar así; no se va a quedar así con... Querrán ver caído al ángel, jamás. El ángel revive como el ave Fénix", se le escucha decir en el audio del video, completamente desencajado por el engaño mientras asimilaba que se había quedado sin dinero y sin cromos.

Redes explotan con memes: "El Mundial del aparato digestivo"

Como era de esperarse, el internet no tuvo piedad. Aunque el hecho indignó a muchos, la caja llena de mate de anís desató una ola incontrolable de burlas, chistes y memes entre los cibernautas, quienes no tardaron en bautizar el fiasco con comentarios desopilantes.

Entre las reacciones más compartidas, algunos usuarios ironizaron diciendo que "en las oficinas de Panini se deben estar matando de risa", mientras que otros se burlaron asegurando que al pobre hombre "le tocaron todas las figuritas repetidas". Tampoco faltaron los consejos llenos de sarcasmo como "al menos que se haga un mate caliente para bajarse el coraje" o que ahora le tocaba coleccionar "el Mundial del aparato digestivo". Al final, la conclusión de la mayoría fue implacable: por querer pasarse de vivo, pagó caro la ambición.

Las autoridades y los expertos en coleccionismo aprovecharon la brutal viralización del caso para lanzar una advertencia masiva: la desesperación por llenar el álbum del Mundial 2026 rápido y de forma económica está haciendo que muchas mafias falsifiquen empaques a la perfección. La recomendación es clara para todos los hinchas de Sudamérica: no compren en lugares de dudosa procedencia... a menos que quieran terminar la tarde con una buena taza de mate.

Con datos de Cooperativa, Al Navío y El Heraldo de México.

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