Lo que debía ser una boda de lujo terminó en un operativo policial que sorprendió a invitados, familiares y hasta a la propia novia. Eloy Jarro fue aprehendido en plena iglesia Santa Veracruz, en Cochabamba, cuando estaba a punto de casarse, acusado de deber más de una década de asistencia familiar.

Pero una de las preguntas que más surgió tras conocerse el caso fue: ¿cuánto dinero debía realmente?

Según los datos revelados por la Oficina Jurídica para la Familia, la asistencia familiar fijada por la justicia era de 350 bolivianos mensuales. Tomando en cuenta que la deuda se acumuló durante más de 10 años, el monto aproximado superaría los 42 mil bolivianos solo en pensiones básicas impagas, sin contar multas, intereses, actualizaciones judiciales y otros gastos derivados del proceso.

Las abogadas que acompañaron el caso señalaron que, durante años, el hombre evitó cumplir con la obligación pese a que su hijo atravesaba una dura lucha contra el cáncer. El menor necesitaba constantes tratamientos médicos y quimioterapias, mientras su madre debía endeudarse y realizar colectas para cubrir los gastos.

Incluso, según la denuncia, en una ocasión la madre le propuso reducir considerablemente la deuda para que ayudara con el tratamiento urgente de su hijo. Sin embargo, el hombre habría rechazado la oferta.

El caso conmocionó aún más después de conocerse que el niño falleció sin poder despedirse de su padre. De acuerdo con las representantes legales, el menor pidió verlo cuando ya se encontraba delicado de salud, pero el hombre nunca acudió.

Mientras tanto, las investigaciones revelaron que Eloy Jarro organizaba una celebración matrimonial de gran magnitud, que incluía limusina, varios grupos musicales y hasta tres días de fiesta.

La captura se concretó gracias a la difusión de la invitación de boda en redes sociales y TikTok, donde se confirmó el lugar y la fecha exacta de la ceremonia. Policías ingresaron al templo antes del inicio del matrimonio religioso y ejecutaron la orden de apremio vigente.

Actualmente, el hombre permanece recluido en el penal de San Antonio y solo podrá recuperar su libertad cuando regularice la deuda acumulada por asistencia familiar.

El caso abrió nuevamente el debate sobre el abandono económico y emocional de muchos menores y el incumplimiento de obligaciones parentales que, en varios procesos, permanecen años sin resolverse.

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