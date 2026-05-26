Karol G y Maluma paralizaron los AMAs 2026 con glamour, música y estilo colombiano

La noche de los American Music Awards 2026 tuvo sabor colombiano.

Desde Las Vegas, Karol G y Maluma se convirtieron en dos de las figuras más comentadas de la gala, robándose flashes, aplausos y tendencias en redes sociales.

La gran protagonista de la noche fue “La Bichota”, quien no solo impactó con su look y presentación musical, sino que además recibió el reconocimiento International Artist Award of Excellence, uno de los premios más importantes entregados durante la ceremonia.

Karol G cautivó con “Ivonny Bonita”

La artista paisa subió al escenario para interpretar “Ivonny Bonita”, en una presentación cargada de sensualidad, emoción y conexión con el público.

Con un escenario elegante y una puesta en escena hipnótica, Karol G volvió a demostrar por qué es una de las artistas latinas más influyentes del momento.

Su actuación rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales, donde miles de fanáticos destacaron su presencia escénica y la fuerza emocional de su interpretación.

El emotivo discurso de Karol G

Tras recibir el premio, la cantante ofreció uno de los momentos más emotivos de la noche.

“Esta carrera me ha dado lo más importante de mi vida, que es propósito”, expresó visiblemente emocionada.

La colombiana aseguró que encontró en la música una forma de sanar y ayudar a otras personas.

“Estoy feliz de poder interpretar canciones que se convierten en una voz para muchas personas, un lugar seguro y un lugar de sanación”, afirmó frente al público.

Sus palabras provocaron una fuerte ovación dentro del recinto y miles de reacciones en redes sociales.

Maluma también brilló en la alfombra azul

Por su parte, Maluma llamó la atención desde su llegada al evento.

El cantante apareció con un elegante traje cruzado en tonos azul grisáceo, combinado con camisa verde oliva y una corbata de diseño ornamental que destacó entre los looks masculinos de la noche.

Su presencia en la alfombra azul fue ampliamente comentada por medios internacionales y seguidores, quienes resaltaron su estilo sofisticado y arriesgado.

Colombia se robó el show

La participación de ambos artistas reafirmó el peso de la música latina en escenarios internacionales y convirtió a Colombia en uno de los países más visibles durante la ceremonia.

Mientras Karol G emocionaba con su discurso y presentación, Maluma imponía elegancia y presencia en una de las noches más importantes de la industria musical.

Los videos, fotografías y momentos protagonizados por ambos artistas ya recorren redes sociales y plataformas digitales, donde fanáticos celebran el protagonismo colombiano en los AMAs 2026.

Con información de Infobae.

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