Choferes inician movilizaciones desde Obrajes hacia el centro paceño 

La ciudad de La Paz enfrenta una nueva jornada de tensión en la cuarta semana de conflicto social, con movilizaciones protagonizadas por choferes de la zona Sur que exigen soluciones al desabastecimiento de combustible.

Desde tempranas horas, transportistas del Sindicato Litoral se concentraron en la calle 17 de Obrajes, desde donde anunciaron una marcha hacia el centro paceño como medida de protesta ante la falta de carburantes.

Movilizaciones en Calacoto

La misma situación se registra en la calle 8 de Calacoto y la avenida Ballivián, donde choferes de distintos sindicatos se agrupan para sumarse a la movilización rumbo al centro de la ciudad.

Los bloqueos afectan sectores estratégicos como la avenida Roma, que conecta con la avenida Hernando Siles, obligando a conductores y peatones a buscar rutas alternas.

La avenida Costanera, tanto en carriles de subida como de bajada, se ha convertido en una de las principales vías de circulación temporal, mientras que numerosos ciudadanos optan por utilizar la línea Verde del teleférico, donde también se reportan largas filas.

Continúan los bloqueos

Las protestas coinciden con otras movilizaciones previstas para esta jornada, entre ellas la marcha convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) en el centro paceño y actividades programadas en inmediaciones de la iglesia de San Pedro.

La circulación vehicular se verá severamente afectada durante gran parte del día, por lo que autoridades y medios recomiendan a la población tomar previsiones y planificar rutas alternas ante los cortes y concentraciones anunciadas.

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