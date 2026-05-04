Transporte pesado cuestiona paro de la COB y advierte impacto en sectores más vulnerables

El sector del transporte pesado expresó reparos frente al paro convocado por la Central Obrera Boliviana (COB) y advirtió que una medida de presión de este tipo podría tener efectos directos en la población más vulnerable.

El dirigente del Transporte Pesado, Pedro Quispe, sostuvo que una paralización del transporte no solo impacta en la economía nacional, sino también en quienes dependen del ingreso diario para subsistir.

“El pobre está más pobre, el que no tiene un salario fijo es el que pierde. Esa señora que vende en la calle, ¿qué va a hacer si no hay transporte?”, cuestionó.

Quispe remarcó que el transporte es un eje clave en la dinámica económica del país, ya que sostiene tanto la importación y exportación de productos como el comercio interno.

En ese sentido, alertó que una interrupción en este sector podría generar efectos en cadena:

Frenar el traslado de alimentos y productos básicos

Afectar el comercio interdepartamental

Reducir la actividad económica diaria

“Con el transporte se mueve todo. Si se paraliza, se afecta la economía del país y la gente que vive del día a día”, afirmó.

El dirigente también señaló que no existe una posición unificada dentro del transporte pesado respecto a la medida convocada por la COB.

Indicó que la decisión de acatar o no el paro dependerá de cada organización que forma parte del sector, lo que refleja un escenario aún incierto.

Otro de los puntos que marcó la postura del sector fue la calidad del carburante. Quispe denunció que este problema continúa afectando a gran parte del parque automotor.

“El 80% de las movilidades están afectadas por la mala gasolina. Nadie está asumiendo esa responsabilidad”, aseguró.

El dirigente advirtió que, en caso de concretarse una paralización prolongada, podrían verse comprometidas actividades esenciales, especialmente el transporte de alimentos y bienes de primera necesidad.

“Se van a parar los viajes interdepartamentales, el comercio, todo. El que más sufre es el trabajador que vive al día”, enfatizó.

El sector insistió en que la salida a los conflictos pasa por resolver problemas de fondo, como el abastecimiento y la calidad del combustible.

“Se necesita traer combustible suficiente y de buena calidad. Eso es lo que está pidiendo la gente”, concluyó Quispe.

Mira la programación en Red Uno Play