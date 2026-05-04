Jorge Quiroga asiste a la posesión de Velasco y destaca la renovación departamental

El líder de Libre y expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, llegó a Santa Cruz para participar de los actos de posesión de nuevas autoridades departamentales y municipales, donde expresó su respaldo a los nuevos liderazgos regionales.

“Es un honor, privilegio y orgullo enorme estar acá para la posesión de JP Velasco como gobernador de Santa Cruz, el primer gobernador elegido en la era postmasismo”, manifestó Quiroga ante los medios.

Asimismo, adelantó que también participará del acto de posesión de Manuel Saavedra, reafirmando su presencia en una jornada clave para la política cruceña.

Durante sus declaraciones, Quiroga también abordó la problemática de la inseguridad y el avance del crimen organizado en el país, vinculándolo directamente al narcotráfico.

“Sobre los temas de inseguridad y violencia, desde hace muchos años sabemos que la coca del Chapare tiene un solo fin: hacer cocaína, y esa es la miel para las abejas que son los criminales. Llegan PCC y Vermelho atraídos por la cocaína, no para hacer hurtos o asaltos a tiendas”, afirmó.

El exmandatario cuestionó además la aprobación de la Ley 906 en 2017, señalando que esa norma amplió la superficie legal de cultivos de coca y envió una mala señal al mundo.

“La peor señal que dio Bolivia al mundo fue cuando en marzo de 2017 se aprobó la Ley 906. Se utilizó a la Unión Europea para cuantificar la demanda de coca y manipulando ese estudio se subió la superficie de la coca de los Yungas, mientras que la del Chapare, Naciones Unidas lo ha dicho muchas veces, es para el narcotráfico”, sostuvo.

Finalmente, Quiroga lanzó una dura frase al asegurar que Bolivia se convirtió en “el único país del mundo que ha legalizado la producción de cocaína”, en referencia a la normativa vigente y al crecimiento del narcotráfico en el país.

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