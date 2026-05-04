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Política

“Nueva etapa, pero compleja”: analista perfila desafíos para Velasco y Saavedra

El analista político Gustavo Pedraza señaló que la nueva gestión de Juan Pablo Velasco y Manuel Saavedra arranca con altas expectativas ciudadanas, una complicada situación económica y el reto de cumplir las promesas electorales.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

04/05/2026 7:31

Gustavo Pedraza, analista político
Santa Cruz, Bolivia

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El analista político Gustavo Pedraza afirmó que la posesión de las nuevas autoridades en Santa Cruz marca el inicio de una nueva etapa política, aunque advirtió que tanto la Gobernación como la Alcaldía enfrentan una situación compleja y grandes retos administrativos.

Pedraza señaló que la gestión de Juan Pablo Velasco y Manuel Saavedra deberá enfocarse en mirar hacia adelante y responder a las altas expectativas ciudadanas.

“Se inicia una nueva etapa y con grandes desafíos para quienes van a conducir las dos instituciones más importantes del departamento”, sostuvo.

Respecto al municipio cruceño, indicó que el panorama es complicado debido al estado financiero y administrativo dejado por la anterior gestión.

“No ha quedado prácticamente un recurso económico sano o una obra bien ejecutada”, manifestó.

Asimismo, remarcó que una campaña electoral es distinta a gobernar, ya que ahora será necesario demostrar capacidad técnica, liderazgo y planificación.

“La gestión ya se constituye en la ruta más compleja, porque ahí tiene que verse capacidad técnica, liderazgo gerencial, planificación e implementación”, afirmó.

El analista agregó que el cumplimiento de las promesas dependerá en gran medida de los equipos de trabajo que acompañen a las nuevas autoridades.

“El gran desafío está en cumplir la promesa electoral”, concluyó.

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