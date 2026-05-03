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Política

Alcalde electo César Dockweiler se reúne con sectores previo a su posesión

Las reuniones buscan recoger demandas y fortalecer la coordinación antes del inicio de la nueva gestión municipal.

Juan Marcelo Gonzáles

03/05/2026 16:04

Foto: César Dockweiler, Alcalde electo La Paz
La Paz

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En el centro de la ciudad de La Paz, específicamente en la calle Mercado, se realizó el “Encuentro por la Paz”, una actividad que reunió a diversos sectores sociales con el objetivo de promover la unidad y la convivencia.

En ese marco, el alcalde electo de La Paz, César Dockweiler, destacó la importancia de la participación ciudadana en este tipo de iniciativas, subrayando que el evento no implicó gasto para el municipio.

“Este encuentro no ha costado un solo centavo al gobierno municipal. No estamos despilfarrando los recursos del municipio; lo hemos hecho con la voluntad de nuestra gente, de nuestros mercados y vecinos”, afirmó.

Durante la actividad se resaltó el papel de la ciudadanía como motor de cambio, destacando la colaboración entre distintos sectores para llevar adelante el evento.

La jornada se desarrolla en la antesala a la posesión oficial de las autoridades subnacionales, prevista para este lunes 4 de mayo en todo el país. En el caso de La Paz, Dockweiler asumirá como alcalde en una de las principales ciudades del país.

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