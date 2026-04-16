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Política

Iván Arias niega irregularidades en la transición y asegura que no existe obstrucción

El alcalde de La Paz afirma que se entregó toda la documentación y cuestiona las observaciones del alcalde electo

Juan Marcelo Gonzáles

15/04/2026 21:03

Foto: captura de video
La Paz

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El alcalde de La Paz, Iván Arias, rechazó las denuncias sobre presuntas irregularidades en el proceso de transición municipal, asegurando que no existe ningún tipo de obstrucción en la entrega de información.

La autoridad respondió a los cuestionamientos del alcalde electo, quien observó documentación incompleta y errores en los archivos entregados.

Entrega de información

Arias explicó que el volumen de información entregada es amplio, por lo que algunos errores puntuales no invalidan el proceso.

“Cerca de un millón de hojas… que haya algunas en blanco no invalida todo el proceso”, señaló.

Además, aseguró que se realizaron más de 143 reuniones de coordinación con las comisiones designadas para la transición.

Niega ocultamiento

El alcalde insistió en que toda la información está disponible en plataformas oficiales y que continuará entregando documentación adicional hasta completar el proceso.

“No hay ninguna obstaculización por mi parte”, afirmó.

Críticas al alcalde electo

Arias cuestionó la actitud del alcalde entrante, señalando que busca generar conflicto en lugar de avanzar en la gestión.

“En vez de estar feliz, está generando lío”, manifestó.

Permanencia en el país

Finalmente, la autoridad desmintió versiones sobre una posible salida del país y aseguró que continuará en Bolivia.

“El negro Arias no se va… voy a salir por la puerta ancha”, enfatizó.

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