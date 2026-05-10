Alcalde Dockweiler propone mesas de diálogo para resolver conflictos

El alcalde de La Paz, César Dockweiler, se pronunció este domingo sobre la situación de las movilizaciones en la ciudad y su impacto en la competitividad de la sede de gobierno. Dockweiler destacó que, aunque las protestas pueden tener un impacto en la ciudad, ese impacto sería reducido si se resuelve un problema central: la falta de un diálogo efectivo. En este sentido, el alcalde solicitó al gobierno nacional y a todas las instancias correspondientes que se establezcan mesas de diálogo permanentes con el objetivo de resolver los conflictos sin recurrir a las movilizaciones o paralizaciones.

“Esperamos que se pueda desarrollar un enfoque de diálogo para resolver los conflictos, no a través de movilizaciones ni de paralizaciones, sino con mesas de trabajo que permitan encontrar soluciones de fondo”, expresó Dockweiler.

El alcalde también subrayó que el gobierno municipal está siempre dispuesto a participar en iniciativas de diálogo, pero hizo un llamado a trasladar este enfoque al ámbito nacional y departamental.

Propuesta

En su intervención, Dockweiler propuso una innovación política basada en la ética y en la búsqueda de resultados concretos, evitando la corrupción y las actividades innecesarias que no benefician al país.

“Hacer política con ética, sin corrupción y por resultados, no política solo para gastar dinero y hacer actividades sin propósito”, destacó el alcalde.

Dockweiler propuso también la creación de una mesa de trabajo nacional para definir una visión de desarrollo que permita a los bolivianos tener un objetivo común, basado en un sentimiento nacional que ayude a superar las divisiones y permita resolver los conflictos de manera pacífica.

“Es fundamental que las mesas de trabajo se establezcan desde lo subnacional, desde los barrios, distritos y municipios, para luego plantear una visión de desarrollo que nos una como país”, afirmó.

Enfoque en las locomotoras del desarrollo

Además, el alcalde reiteró su apoyo a los enfoques de desarrollo propuestos por el gobierno, como las locomotoras del desarrollo, que deben ser profundizadas para asegurar un progreso sostenible y justo en todo el país.

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