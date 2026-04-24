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La Paz: Suspenden el servicio PumaKatari debido a la falta de diésel

El servicio de transporte municipal PumaKatari suspende operaciones a partir de mañana viernes 24 de abril por escasez de diésel.

Juan Marcelo Gonzáles

23/04/2026 21:44

Foto: Buses PumaKatari La Paz
La Paz

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El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz emitió un comunicado oficial anunciando la suspensión total del servicio de los buses Puma Katari debido a la falta de diésel. Desde el 22 de abril, no se ha realizado ningún despacho de combustible a las estaciones de servicio del departamento de La Paz, lo que ha afectado gravemente las operaciones del sistema de transporte público municipal.

Según el director de gobernabilidad, Gonzalo Barrientos, a pesar de que se intentaron cargar algunos vehículos, los recursos se agotaron rápidamente.

“Normalmente cargamos diésel a 30 PumaKataris por día, pero ayer solo pudimos cargar a cuatro buses, y hoy ya no tenemos combustible”, expresó Barrientos.

Impacto en otros servicios municipales

La falta de diésel también está afectando otros servicios municipales clave, como el recojo de basura y trabajos de limpieza de ríos. Si bien el municipio ha implementado planes de contingencia, estos permiten sostener los servicios solo por un máximo de cinco días. Algunas actividades como el lavado de mercados y plazas se han suspendido temporalmente.

“El recojo de basura es una prioridad y seguimos trabajando con lo que tenemos, pero ya no podemos garantizar la operatividad al 100% debido a la escasez de diésel”, comentó Barrientos, destacando que la situación también representa un riesgo para la salud pública si no se soluciona a tiempo.

Expectativa de solución rápida

El director subrayó que la alcaldía está trabajando para asegurar que la distribución de diésel se reanude lo antes posible, especialmente para reactivar el servicio de PumaKatari.

"Esperamos que entre mañana y este fin de semana se resuelva el déficit de combustible", agregó Barrientos.

La alcaldía de La Paz ha pedido disculpas a los ciudadanos por los inconvenientes y subrayó que se está haciendo todo lo posible para evitar que la situación afecte aún más a la población.

Medidas para mitigar el impacto

El transporte público será el más afectado por esta situación, ya que la suspensión de Puma Katari dejará a miles de paceños sin una opción de transporte eficiente. Se espera que la crisis se resuelva lo más rápido posible para restablecer el servicio y otros programas municipales esenciales.

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