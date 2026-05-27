Alcaldía de La Paz gestiona corredores humanitarios ante crisis por bloqueos

El alcalde de La Paz anunció una agenda urgente desde la Asamblea de la Paceñidad para promover el diálogo, habilitar corredores humanitarios y mejorar el abastecimiento de alimentos, combustible, medicamentos y oxígeno.

El alcalde de La Paz, César Dockweiler, informó que la Asamblea de la Paceñidad impulsará una agenda de acciones urgentes para enfrentar la crisis provocada por los bloqueos y la escasez de productos, combustible y medicamentos en el municipio paceño.

Dockweiler señaló que la población paceña ya no espera únicamente reuniones o acuerdos, sino soluciones concretas frente al desabastecimiento.

“Los ciudadanos de La Paz no quieren más reuniones, no quieren más acuerdos, no quieren más firmas de documentos; quieren carne en sus mercados, combustible en los surtidores, medicamentos y oxígeno en los hospitales”, afirmó.

Buscarán el diálogo

El alcalde indicó que la Asamblea de la Paceñidad buscará propiciar un diálogo entre el Gobierno nacional y los sectores movilizados, a quienes identificó como los dos actores centrales del conflicto. Según explicó, el objetivo es abrir un espacio sincero que permita resolver la crisis mediante acuerdos.

Corredores humanitarios

Otra de las prioridades será la habilitación de corredores humanitarios para permitir el ingreso y salida de alimentos, combustible, medicamentos y oxígeno. La autoridad sostuvo que estos corredores deben beneficiar tanto a la ciudad de La Paz como al área rural, que también sufre los efectos del conflicto.

Dockweiler planteó que estos corredores sean controlados por instituciones como la Cruz Roja, la Defensoría del Pueblo u organismos de cooperación internacional, con el fin de garantizar transparencia y seguridad.

El alcalde aclaró que la apertura de estos corredores debe surgir de la voluntad de los sectores movilizados y no de la presión de ninguna de las partes. “Queremos que este corredor humanitario no surja de la presión de nadie, simplemente vamos a ser mediadores”, manifestó.

Finalmente, el alcalde reiteró que la solución debe construirse mediante diálogo, empatía y corredores humanitarios voluntarios, evitando mayores tensiones tras 26 días de bloqueos que afectan directamente a los ciudadanos.

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