Transición municipal: Entregan 274 carpetas al alcalde electo de La Paz

En el marco del proceso de transición municipal, la Alcaldía de La Paz inició la entrega de documentación física y digital al alcalde electo, como parte del traspaso de gestión.

Las autoridades informaron que este procedimiento se realiza conforme a la normativa vigente, con el objetivo de garantizar una transición ordenada y transparente.

Preparan más de 270 carpetas

Según el reporte oficial, se han organizado 274 carpetas que contienen información clave de la administración municipal.

Estos documentos incluyen datos elaborados en cumplimiento de la Ley de Transición Transparente y Ordenada, que establece la presentación de información institucional.

Información incluye áreas clave

Entre los contenidos entregados se encuentra un resumen del último trimestre de gestión por cada unidad organizacional, además de información financiera, auditorías, proyectos, planificación y recursos humanos.

También se contempla documentación sobre la dirección jurídica, transparencia, lucha contra la corrupción y procesos administrativos internos.

Detalles de sistemas y activos municipales

La entrega incluye además información vinculada a más de 60 sistemas informáticos que operan en la Alcaldía, como códigos fuente, manuales, normas de aprobación y listado de usuarios.

Asimismo, se detalla la situación de bienes, activos y recursos del municipio.

Equipo entrante podrá revisar la información

Las autoridades señalaron que el equipo del alcalde electo tendrá la posibilidad de revisar a profundidad toda la documentación entregada, conforme establece la ley.

En caso de requerir mayor detalle, podrán solicitar información adicional durante el proceso de transición.

Proceso busca garantizar transparencia

Desde la Alcaldía indicaron que la documentación fue revisada en coordinación con notarios de fe pública, con el fin de asegurar la validez y transparencia del proceso.

Este traspaso se realiza en medio de cuestionamientos recientes sobre la entrega de información, por lo que las autoridades aseguraron que se cumple con los procedimientos establecidos.

Mira la programación en Red Uno Play