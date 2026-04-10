Aprehenden a un hombre por almacenamiento de material infantil en La Paz

Un operativo ejecutado por la Fiscalía General del Estado en la zona de Villa Victoria, en la ciudad de La Paz, derivó en la aprehensión de un ciudadano acusado de almacenar y registrar material de abuso sexual infantil en redes sociales.

La intervención se realizó en el marco de la operación “Roma”, una estrategia desplegada a nivel nacional para combatir delitos vinculados a la explotación sexual de menores, según informó el fiscal de materia Luis Torrez.

“Hemos identificado en este lugar a un ciudadano que almacenaba y registraba en sus cuentas de redes sociales material de abuso sexual infantil”, señaló la autoridad.

El operativo concluyó con la aprehensión del principal denunciado, quien será puesto ante una autoridad jurisdiccional conforme al artículo 226 del Código de Procedimiento Penal. Además, otro individuo fue arrestado con fines investigativos.

“Se ha efectuado su aprehensión (…) y también tenemos otro ciudadano arrestado por fines investigativos”, precisó Torrez.

De acuerdo con el Ministerio Público, este tipo de casos es detectado gracias a mecanismos de cooperación internacional que obligan a plataformas digitales a reportar contenidos relacionados con abuso sexual infantil.

“Existe normativa nacional e internacional que obliga a las redes sociales a reportar cuando un usuario sube, almacena o registra este tipo de material”, explicó el fiscal.

Las alertas son remitidas a las autoridades competentes de cada país, lo que permite iniciar investigaciones y dar con los responsables en el marco de la Ley 1636.

El caso continúa en etapa investigativa mientras se realizan pericias y se determina el alcance del material incautado, así como la posible existencia de más implicados o víctimas.

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