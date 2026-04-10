TEMAS DE HOY:
material de abuso cisterna Minería ilegal

20ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

¿Te ocultan conversaciones? Así funcionan los chats restringidos de WhatsApp

La función de chats restringidos permite ocultar conversaciones con clave, huella o Face ID. Más privacidad, más control… y un debate abierto sobre su uso.

Red Uno de Bolivia

10/04/2026 9:34

Así puedes ocultar y descubrir conversaciones privadas de WhatsApp. Imagen referencial.
Mundo

Escuchar esta nota

La privacidad digital ya no es un lujo: es una necesidad. En ese escenario, WhatsApp ha dado un paso más con su función de “chats restringidos”, una herramienta diseñada para ocultar conversaciones sensibles y mantenerlas lejos de miradas ajenas.

A diferencia del archivado tradicional, esta opción no solo esconde chats, sino que los traslada a una carpeta privada, cifrada y protegida mediante autenticación biométrica o un código secreto. En otras palabras: solo el dueño del celular puede acceder.

¿El resultado? Más control sobre la información personal, pero también una función que no pasa desapercibida y genera conversación entre los usuarios.

¿Para qué sirven realmente los chats restringidos?

Esta herramienta permite ocultar chats individuales o grupales sin dejar rastro visible: desaparecen notificaciones, nombres y contenido en la pantalla principal. Incluso si cambias de teléfono o restauras una copia de seguridad, la protección se mantiene.

Además, puedes llevar la privacidad al extremo:

  • Crear un código secreto distinto al del celular

  • Ocultar completamente la carpeta de chats restringidos

  • Acceder solo escribiendo ese código en la barra de búsqueda

El nivel de seguridad incluye huella dactilar, Face ID o contraseña, elevando el estándar de confidencialidad en mensajería.

Cómo activar los chats restringidos (rápido y fácil)

En Android o iPhone:

  • Mantén presionado el chat que deseas ocultar

  • Toca el menú de opciones

  • Selecciona “Restringir chat” o “Bloquear chat”

  • Configura tu método de seguridad

Automáticamente, la conversación desaparecerá de la vista principal y pasará a un espacio privado.

Cómo acceder a los chats ocultos

  • Desliza hasta encontrar “Chats restringidos”

  • Ingresa con huella, Face ID o código

  • Si la carpeta está oculta, escribe el código secreto en la búsqueda

Cómo desactivar la función

  • Ve a “Ajustes”

  • Ingresa a “Privacidad”

  • Selecciona “Restringir chat”

  • Elige “Dejar de restringir”

Más privacidad… ¿o más secretos?

La función de chats restringidos refuerza la seguridad y protege conversaciones personales, laborales o sensibles. Sin embargo, su capacidad de ocultar información también ha abierto el debate entre usuarios sobre el uso que se le da.

Lo cierto es que WhatsApp apuesta fuerte por la confidencialidad total: ahora, el control de lo que se ve —y lo que no— está completamente en manos del usuario.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD