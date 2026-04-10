¿Te ocultan conversaciones? Así funcionan los chats restringidos de WhatsApp

La privacidad digital ya no es un lujo: es una necesidad. En ese escenario, WhatsApp ha dado un paso más con su función de “chats restringidos”, una herramienta diseñada para ocultar conversaciones sensibles y mantenerlas lejos de miradas ajenas.

A diferencia del archivado tradicional, esta opción no solo esconde chats, sino que los traslada a una carpeta privada, cifrada y protegida mediante autenticación biométrica o un código secreto. En otras palabras: solo el dueño del celular puede acceder.

¿El resultado? Más control sobre la información personal, pero también una función que no pasa desapercibida y genera conversación entre los usuarios.

¿Para qué sirven realmente los chats restringidos?

Esta herramienta permite ocultar chats individuales o grupales sin dejar rastro visible: desaparecen notificaciones, nombres y contenido en la pantalla principal. Incluso si cambias de teléfono o restauras una copia de seguridad, la protección se mantiene.

Además, puedes llevar la privacidad al extremo:

Crear un código secreto distinto al del celular

Ocultar completamente la carpeta de chats restringidos

Acceder solo escribiendo ese código en la barra de búsqueda

El nivel de seguridad incluye huella dactilar, Face ID o contraseña, elevando el estándar de confidencialidad en mensajería.

Cómo activar los chats restringidos (rápido y fácil)

En Android o iPhone:

Mantén presionado el chat que deseas ocultar

Toca el menú de opciones

Selecciona “Restringir chat” o “Bloquear chat”

Configura tu método de seguridad

Automáticamente, la conversación desaparecerá de la vista principal y pasará a un espacio privado.

Cómo acceder a los chats ocultos

Desliza hasta encontrar “Chats restringidos”

Ingresa con huella, Face ID o código

Si la carpeta está oculta, escribe el código secreto en la búsqueda

Cómo desactivar la función

Ve a “Ajustes”

Ingresa a “Privacidad”

Selecciona “Restringir chat”

Elige “Dejar de restringir”

Más privacidad… ¿o más secretos?

La función de chats restringidos refuerza la seguridad y protege conversaciones personales, laborales o sensibles. Sin embargo, su capacidad de ocultar información también ha abierto el debate entre usuarios sobre el uso que se le da.

Lo cierto es que WhatsApp apuesta fuerte por la confidencialidad total: ahora, el control de lo que se ve —y lo que no— está completamente en manos del usuario.

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