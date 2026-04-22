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Estudio revela cómo eligen su carrera los psicópatas; ¿sabía cuáles son?

Investigadores detectan patrones específicos en la elección de carrera basados en la tríada oscura de la personalidad humana.

Ximena Rodriguez

22/04/2026 18:18

Foto: Red Uno.

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Una reciente investigación académica ha arrojado luz sobre los mecanismos psicológicos que impulsan a individuos con rasgos de la ‘tríada oscura’ hacia sectores laborales específicos. El estudio determinó que la psicopatía, el narcisismo y el maquiavelismo no son solo rasgos de conducta, sino potentes predictores de la inclinación hacia áreas como el liderazgo, la creatividad y el sector técnico.

El análisis realizado a una muestra de más de 600 estudiantes universitarios concluyó que las personalidades narcisistas muestran una predilección sistemática por roles que permiten la expresión creativa y el reconocimiento público. Estos perfiles buscan entornos donde la influencia social sea moneda corriente, permitiéndoles satisfacer su necesidad intrínseca de validación y estatus.

Por otro lado, el estudio identificó que los individuos con marcadas tendencias maquiavélicas optan por trayectorias profesionales donde el control y la ventaja estratégica son fundamentales. Estos perfiles se sienten atraídos por posiciones que ofrecen la oportunidad de dirigir y manipular estructuras organizacionales para alcanzar beneficios personales o corporativos de largo alcance.

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