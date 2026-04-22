Un niño autista de 10 años llamado Enzo conmovió a miles de personas tras celebrar su cumpleaños con una temática inspirada en Jesús, luego de pedir durante años que su fiesta estuviera dedicada a Cristo.

La celebración se realizó en Manaus, Brasil, y fue organizada por su madre, familiares y amigos, quienes prepararon cada detalle pensando en el pequeño y en su profundo cariño por Jesús.

Según contó su madre, Myrllena Elamid, Enzo tiene un hiperfoco en Cristo, algo que ella considera especial y lleno de significado.

“Muchos pueden no entender, pero yo veo como algo lindo y lleno de propósito. En medio de tantas distracciones del mundo, él eligió fijar el corazón justamente en Jesús y eso me emociona”, expresó en redes sociales.

Uno de los momentos más emotivos de la fiesta ocurrió cuando apareció de sorpresa un hombre vestido como Jesús, quien interpreta ese personaje en la iglesia que frecuenta la familia.

Al verlo entrar, Enzo corrió hacia él, lo abrazó con fuerza y rompió en llanto de felicidad, una escena que emocionó a todos los presentes.

“Ver el brillo en sus ojos, la emoción y la felicidad de él hizo que todo valiera la pena”, relató su prima Emilly Elamid.

El propio actor que representó a Jesús también terminó emocionado por la reacción genuina del niño.

Enzo, feliz por la sorpresa, resumió el momento con una frase que se volvió viral: “Mi cumpleaños fue tan genial que mi cabeza va a explotar de alegría. Adoré los juguetes, pero ¿sabes qué me gustó más? Mi mejor amigo, por quien estoy loco: Jesús”.

Luego agregó: “Jesús es el mejor de todos. Las personas aman a Jesús. Solo que yo, yo estoy loco por Jesús”.

El video de la celebración rápidamente se volvió viral y miles de personas comentaron que se emocionaron hasta las lágrimas con la pureza y alegría del niño.

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