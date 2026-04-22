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Espectáculos

Karol G anuncia su gira mundial y fans preguntan: ¿vendrá a Bolivia?

La cantante colombiana confirmó una gira mundial que comenzará en julio de 2026 y recorrerá Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. 

Silvia Sanchez

22/04/2026 9:50

Karol G anuncia su gira mundial y fans preguntan: ¿vendrá a Bolivia?. Foto EFE.
Mundo

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Karol G anunció oficialmente su nueva gira mundial “Viajando Por El Mundo Tropitour”, con más de 35 conciertos programados en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa.

La artista, que recientemente hizo historia al convertirse en la primera latina en encabezar el festival Coachella, iniciará su tour el 24 de julio de 2026 en Chicago y concluirá en julio de 2027 en Milán.

Por ahora, Bolivia no aparece entre los países confirmados para la gira. Sin embargo, la cantante sí incluyó varias ciudades de Latinoamérica, como Monterrey, Ciudad de México, Bogotá, Lima y São Paulo.

Entre las fechas confirmadas en Estados Unidos figuran:

  • 24 de julio: Soldier Field, Chicago

  • 2 de agosto: Northwest Stadium

  • 7 de agosto: Allegiant Stadium

  • 14 de agosto: SoFi Stadium

  • 21 de agosto: Levi’s Stadium

  • 12 de septiembre: Gillette Stadium

  • 17 de septiembre: MetLife Stadium

  • 2 de octubre: Hard Rock Stadium

  • 15 de octubre: AT&T Stadium

La preventa de entradas comenzará el 27 de abril y los fanáticos deberán registrarse previamente hasta el 24 de abril a través del sitio oficial de la cantante.

Mira la programación en Red Uno Play

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