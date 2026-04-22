Karol G anuncia su gira mundial y fans preguntan: ¿vendrá a Bolivia?

Karol G anunció oficialmente su nueva gira mundial “Viajando Por El Mundo Tropitour”, con más de 35 conciertos programados en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa.

La artista, que recientemente hizo historia al convertirse en la primera latina en encabezar el festival Coachella, iniciará su tour el 24 de julio de 2026 en Chicago y concluirá en julio de 2027 en Milán.

Por ahora, Bolivia no aparece entre los países confirmados para la gira. Sin embargo, la cantante sí incluyó varias ciudades de Latinoamérica, como Monterrey, Ciudad de México, Bogotá, Lima y São Paulo.

Entre las fechas confirmadas en Estados Unidos figuran:

24 de julio: Soldier Field, Chicago

2 de agosto: Northwest Stadium

7 de agosto: Allegiant Stadium

14 de agosto: SoFi Stadium

21 de agosto: Levi’s Stadium

12 de septiembre: Gillette Stadium

17 de septiembre: MetLife Stadium

2 de octubre: Hard Rock Stadium

15 de octubre: AT&T Stadium

La preventa de entradas comenzará el 27 de abril y los fanáticos deberán registrarse previamente hasta el 24 de abril a través del sitio oficial de la cantante.

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