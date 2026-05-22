Momentos de tensión se vivieron durante el concierto de Ricky Martin en Montenegro, luego de que una persona lanzara gas lacrimógeno hacia el escenario mientras el artista se presentaba ante cientos de seguidores en el inicio de su gira europea “Ricky Martin Live”.

El incidente ocurrió cuando el cantante interpretaba el tema “Vente Pa' Ca”, provocando que asistentes de las primeras filas comenzaran a sentir los efectos del gas y se alejaran rápidamente de la zona.

Como medida preventiva, Ricky Martin y todo su equipo abandonaron inmediatamente el escenario mientras personal de seguridad y autoridades locales trabajaban para controlar la situación y garantizar la seguridad de los presentes.

A través de un comunicado difundido en Instagram por su representante, Róndine Alcalá, se informó que el cantante y su equipo se encuentran en buen estado y agradecieron las muestras de apoyo recibidas tras el incidente.

“Una persona lanzó gas lacrimógeno hacia el escenario, provocando una interrupción abrupta del espectáculo mientras los asistentes se alejaban del área y recibían atención”, señala el comunicado.

El mensaje también explica que, aunque integrantes del equipo recomendaron suspender definitivamente el concierto, el artista decidió regresar al escenario una vez que las autoridades confirmaron que la situación estaba bajo control y que el público podía volver de forma segura.

“Ricky Martin decidió retomar el concierto para cumplir con su compromiso con sus fans”, añade el pronunciamiento oficial.

Tras la pausa y la revisión de seguridad, el cantante continuó con el espectáculo sin mayores inconvenientes y logró concluir la presentación.

El comunicado también confirmó que la gira “Ricky Martin Live” continuará sin modificaciones y mantendrá todas las fechas previstas en Europa y otros destinos internacionales.

Hasta el momento, no se reportaron personas heridas y las autoridades no informaron quién fue responsable de lanzar el gas lacrimógeno durante el evento.

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