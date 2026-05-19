“Verla en mi país fue otra experiencia”: Marisol Vallejos emociona al público boliviano con “La Hija Cóndor"

La joven actriz cochabambina Marisol Vallejos, protagonista de la película La Hija Cóndor, compartió detalles de su experiencia en el podcast “El Mañanero”, donde habló sobre su inesperado ingreso al cine, el apoyo de su familia y la emoción de ver la cinta proyectada en Bolivia.

Vallejos contó que nunca imaginó convertirse en actriz y que todo ocurrió de manera espontánea, luego de que el director Álvaro Olmos Torrico la descubriera a través de TikTok, donde publicaba videos junto a su agrupación “Estrellas de El Valle”.

“Esto se dio de una forma no planeada. No pensaba participar en una película”, relató la joven artista, quien destacó que la preparación para interpretar a su personaje implicó aprender sobre canto andino, partería y otras tradiciones culturales.

La actriz recordó con especial emoción las funciones internacionales de la película en Canadá y Colombia, aunque aseguró que verla en Bolivia tuvo un significado mucho más profundo.

“La primera vez que vi la película fue en Canadá, luego en Colombia, pero verla en mi país, con mi gente y mi familia, ha sido otra experiencia”, expresó.

Marisol también destacó el respaldo de sus padres y de su grupo artístico durante el rodaje, que se extendió por un mes. Contó que para sus padres fue la primera vez que ingresaron a una sala de cine y que verla en pantalla grande fue un momento muy especial para toda la familia.

“Mi papá y mi mamá estaban muy felices. Ellos fueron un gran apoyo”, comentó.

La protagonista de “La Hija Cóndor” resaltó además la conexión que logró la película con el público boliviano, especialmente con personas de distintas regiones y comunidades del valle cochabambino.

“A mí me hace feliz ver en las salas de cine gente del valle alto, bajo, de Cliza, Pocona, mujeres de pollera y tanta variedad”, afirmó.

La joven actriz señaló que la experiencia le permitió crecer tanto artística como personalmente y adelantó que ya participó en otra producción cinematográfica, consolidando así sus primeros pasos en el cine boliviano.



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