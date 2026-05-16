“Esto se volvió un caos”: el escándalo que terminó con la relación de Vinicius Jr.

Un escándalo mediático sacudió a Vinicius Jr. a menos de un mes del inicio del Mundial 2026. El delantero del Real Madrid y una de las figuras de la selección brasileña terminó repentinamente su relación con la influencer Virginia Fonseca, en medio de versiones que involucran a dos modelos brasileñas en la capital española.

La polémica estalló luego de que Virginia anunciara en Instagram el final de su relación con el futbolista, tras seis meses juntos. Según medios brasileños, la decisión se habría producido después de una cena en un restaurante de Madrid, donde también estuvieron presentes las modelos Bruna Pinheiro y Jéssica de Paula.

El hecho que habría precipitado la ruptura fue la coincidencia entre Virginia y las dos modelos en el mismo local el lunes 11 de mayo, noche en la que la pareja cenó tras el partido del Real Madrid ante Oviedo en el estadio Santiago Bernabéu. Ambas jóvenes aseguraron que su presencia en el lugar fue una “mera coincidencia”.

Las modelos negaron estar involucradas

Tras la ola de críticas en redes sociales, Bruna Pinheiro y Jéssica de Paula publicaron videos para dar su versión y despegarse del conflicto.

“Yo amo a Virginia, ustedes me están atacando por esto, pero yo no tengo nada que ver con la ruptura. No tengo ningún vínculo con jugadores de fútbol”, expresó Bruna Pinheiro.

Jéssica de Paula también pidió frenar los ataques en internet y aseguró que no tuvieron relación con la separación.

“Quería decir que estoy recibiendo muchos ataques en internet, yo y mi familia. Les pido que paren. No tenemos nada que ver con la ruptura de ellos”, sostuvo.

“Esto se ha vuelto un caos”

Uno de los rumores más fuertes indicaba que Vinicius habría pagado el viaje y hospedaje de las modelos en Madrid. Sin embargo, el representante del futbolista negó esa versión y aseguró que las jóvenes cubrieron sus propios gastos.

En medio del revuelo, un amigo del entorno de los jugadores, identificado como Mazinho, también salió a aclarar la situación y desligó a Vinicius Jr. y a Éder Militão de la polémica.

“Esto se ha vuelto un caos. Las chicas vinieron por su propia voluntad. Tienen estabilidad económica y no necesitan nada. Soy amigo de ellas. Esto no tiene nada que ver con Vini Jr. ni con Militão”, declaró.

Mazinho agregó que su vínculo con las modelos es de amistad y que ellas no tuvieron nada que ver con la separación de Vinicius y Virginia.

Virginia confirmó el final

Virginia Fonseca, quien cuenta con más de 54 millones de seguidores, publicó un extenso mensaje en Instagram para confirmar la ruptura.

En su texto, la influencer aseguró que se permitió vivir la relación con entrega y sin miedo, pero que decidió poner fin al vínculo cuando dejó de tener sentido.

“A lo largo de mi vida, he aprendido a no negociar nunca aquello que, para mí, es innegociable”, escribió.

La influencer también afirmó que ambos decidieron respetar el camino del otro y pidió respeto para cerrar esta etapa.

Mientras Brasil se prepara para el Mundial 2026 bajo la conducción de Carlo Ancelotti, el escándalo sentimental de Vinicius Jr. continúa generando repercusiones en medios brasileños y redes sociales.

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