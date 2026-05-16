Gobierno confirma repliegue de militares y policías tras operativo de desbloqueo

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, confirmó este sábado el repliegue de militares y policías a sus unidades tras los operativos de desbloqueo realizados en medio de los bloqueos y conflictos registrados en El Alto y en la ruta La Paz–Oruro.

La autoridad explicó que la instrucción fue emitida luego de que se lograra garantizar el paso de alimentos, medicamentos, oxígeno e insumos médicos hacia la ciudad, en el marco del operativo destinado a habilitar corredores humanitarios y resguardar a la población afectada.

“A partir de eso, la instrucción que se ha dado a las fuerzas del orden es volver a sus unidades cuidando que no haya más violencia”, declaró Gálvez.

El vocero remarcó que el operativo no tuvo como propósito generar confrontación con los sectores movilizados, sino permitir el ingreso de productos esenciales y proteger a quienes se encontraban en situación de mayor vulnerabilidad.

“No ha sido nuestro propósito provocar eso, sino conseguir lo que es fundamental: cuidar de los enfermos en hospitales y de los bolivianos que están sufriendo por la falta de alimento, y que lleguen los medicamentos”, sostuvo.

“Se está priorizando el diálogo”

Gálvez afirmó que, tras el despliegue de las fuerzas del orden, el Gobierno priorizará el diálogo y la conversación con los sectores movilizados para evitar nuevos hechos de violencia y encaminar soluciones al conflicto.

“Se ha instruido que haya un retorno a las unidades de manera ordenada. Se está priorizando el diálogo y la conversación”, señaló.

La autoridad también ponderó el trabajo de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, y aseguró que varios de los objetivos del operativo fueron alcanzados mediante el diálogo. Sin embargo, reconoció que en los puntos donde se registraron acciones violentas se procedió a la aprehensión de personas.

“El Gobierno es plenamente consciente de todas las atribuciones que tiene y lo que se quiere priorizar, siendo estrictamente democráticos, es evitar la pérdida de vidas humanas”, agregó.

Consultado sobre la posibilidad de nuevos operativos, Gálvez evitó adelantar una decisión y señaló que esa evaluación corresponde a las autoridades encargadas del orden.

“Eso lo responderán las autoridades del orden, que son las que tienen que planificar”, enfatizó.

El Gobierno insiste en que la salida al conflicto debe construirse mediante el diálogo, mientras se busca evitar que nuevos bloqueos vuelvan a afectar el abastecimiento, la atención médica y la circulación de la población.

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