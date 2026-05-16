Detienen a dos motoladrones acusados de robar figuritas del Mundial

Dos motochorros fueron detenidos por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en el barrio porteño de Recoleta, acusados de robar una mochila que contenía 150 paquetes de figuritas del álbum del Mundial de fútbol 2026.

El operativo comenzó cuando varios peatones alertaron a efectivos motorizados sobre dos hombres que escapaban en una motocicleta sin patente, luego de sustraer una mochila.

Con la descripción aportada por los testigos, los policías iniciaron un seguimiento y lograron interceptar a los sospechosos en la intersección de avenida Pueyrredón y Beruti.

Durante la persecución, uno de los acusados arrojó la mochila hacia autos estacionados e intentó huir a pie, pero fue reducido a pocos metros por los efectivos.

Al revisar la mochila, la Policía encontró 150 sobres de figuritas del Mundial 2026, valuados en aproximadamente 300 mil pesos. Además, se secuestraron teléfonos celulares y la motocicleta utilizada para escapar.

Los detenidos, de 31 y 32 años, registraban antecedentes por distintos delitos y contravenciones, entre ellos infracciones en eventos masivos por ingreso sin entrada, tenencia de estupefacientes, patente tapada, falta de documentación y otros hechos.

Otro detenido en Belgrano

En otro operativo realizado en el barrio de Belgrano, la Policía de la Ciudad detuvo a un hombre que había sido detectado por operadores del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) luego de romper la ventanilla de una camioneta para robar una mochila.

El sospechoso intentó escapar en una moto de alta cilindrada sin patente, pero fue interceptado tras un operativo cerrojo sobre la autopista Lugones, a la altura de Ombúes.

Durante la intervención, los efectivos secuestraron la mochila robada, una cámara, un teléfono celular, dos cascos y la motocicleta utilizada para el robo.

El tercer detenido, también de 31 años, contaba con antecedentes por robo agravado, lesiones, daños, desobediencia, homicidio culposo, cohecho activo, hechos vinculados a violencia familiar y múltiples infracciones de tránsito.

Ambas causas quedaron a disposición de la Justicia porteña, mientras continúa la investigación para determinar si los acusados participaron en otros hechos delictivos.

Mira la programación en Red Uno Play