¿Qué dice el acuerdo firmado entre el Gobierno y el magisterio urbano?

Tras varios días de diálogo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Comité Ejecutivo y las 31 federaciones de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) firmaron un acta de acuerdos en Cochabamba, dando respuesta al pliego petitorio del sector para la gestión 2026.

El encuentro se desarrolló en el salón principal de la Dirección Departamental de Educación de Cochabamba, donde los representantes del magisterio urbano plantearon temas como mayor presupuesto para educación, descentralización, respeto al Reglamento del Escalafón e incremento salarial.

A partir del acuerdo, el magisterio urbano determinó suspender todas las movilizaciones y medidas de presión que se venían desarrollando a nivel nacional.

Los principales puntos del acuerdo

Uno de los ejes centrales del acta es el compromiso de asignar mayor presupuesto para educación. Esto incluye horas docentes, ítems administrativos, pago de horas pendientes, reposición de bonos de zona y frontera, además de inversión en conectividad, equipamiento tecnológico e infraestructura educativa.

El Gobierno también ratificó el carácter fiscal, único y gratuito de la educación, descartando políticas de privatización.

Otro punto importante es el respeto al Reglamento del Escalafón Nacional, cuya plena vigencia fue garantizada sin modificaciones.

El documento también establece la creación de un Bono de Gestión de Aula permanente de Bs 2.400, destinado a docentes y administrativos. Este beneficio estará indexado al IPC y será pagado en junio de cada año.

Además, se acordó trabajar en una nueva ley educativa con participación del magisterio urbano, orientada a fortalecer la calidad y la gestión educativa.

Ítems, ascensos y cargas horarias

El acuerdo contempla el análisis de la viabilidad para incorporar el ascenso automático al mérito para administrativos y personal de servicio.

También se elaborará la convocatoria y el procedimiento de ascenso de categoría 2026 en consenso con la CTEUB y conforme al Reglamento del Escalafón.

En cuanto a las cargas horarias y planes de estudio, se definió que serán revisados mediante mesas de trabajo, con el objetivo de fortalecer el currículo educativo.

Otro punto incluido es el fortalecimiento del Bachillerato Técnico Humanístico, mediante mayores inversiones y presupuesto.

Unidades educativas e ítems

El acta también establece el compromiso de no autorizar nuevas unidades educativas rurales dentro de áreas urbanas.

Asimismo, se acordó suspender la optimización de ítems durante la presente gestión y ampliar el plazo para compulsas y permutas hasta concluir la distribución de nuevos ítems.

Según el Ministerio de Educación, estos acuerdos reflejan la voluntad de fortalecer la educación boliviana mediante el diálogo, la concertación y el trabajo conjunto entre el Estado y el magisterio urbano.

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