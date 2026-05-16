Camisetas falsas y apuestas trampa: así engañan a los fanáticos del Mundial

Antes de que ruede la pelota en los estadios de Estados Unidos, Canadá y México, la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya enfrenta otro tipo de amenaza: una fuerte ola de actividad criminal en internet.

De acuerdo con un informe de la firma de ciberseguridad Check Point, los países anfitriones registran un aumento de ciberataques mientras se acerca el inicio del torneo. Las principales amenazas detectadas son tiendas falsas de productos oficiales, plataformas de apuestas fraudulentas y dominios de phishing que buscan engañar a los aficionados.

México encabeza el aumento de ataques

Según el reporte, durante abril de 2026, los tres países sede registraron un incremento en el promedio semanal de ciberataques por organización.

México encabeza la lista con un promedio semanal de 3.548 ciberataques, lo que representa un aumento del 5% respecto a marzo y del 4% en comparación con abril de 2025.

En Canadá, el promedio llegó a 1.649 ataques semanales, con un salto del 12% mensual y del 18% interanual. En tanto, Estados Unidos registró un promedio de 1.497 ataques semanales, un 8% más que el mes anterior.

Los sectores más vinculados al evento también se vieron afectados, entre ellos medios de comunicación, entretenimiento, hotelería, viajes, recreación, transporte y logística. En México, estos rubros registraron un incremento combinado del 23% mensual y del 30% interanual.

Crecen los dominios falsos del Mundial

Uno de los datos más llamativos del informe es el aumento masivo de dominios vinculados al Mundial. Desde noviembre de 2025 hasta abril de 2026, los registros que contienen palabras como “FIFA” o “Copa Mundial” crecieron de forma sostenida.

Solo en abril de 2026 se contabilizaron 9.741 nuevos dominios, una cifra más de cinco veces superior al pico registrado durante el Mundial de Qatar 2022.

Check Point advierte que este crecimiento podría estar relacionado con una preparación deliberada de los ciberdelincuentes, impulsada por herramientas de inteligencia artificial y automatización que permiten crear sitios fraudulentos a gran escala.

A principios de mayo, la alerta se intensificó: 1 de cada 41 dominios fue identificado como sospechoso o malicioso.

Tiendas falsas y apuestas engañosas

El informe también identifica ejemplos concretos de estafas. Uno de ellos es un dominio que simulaba ser una tienda oficial de la FIFA y ofrecía camisetas y recuerdos del Mundial con descuentos de hasta el 80% y envío gratuito.

Según Check Point, este tipo de páginas imita el diseño de sitios legítimos para generar confianza y lograr que los usuarios ingresen datos personales o financieros.

Otro caso corresponde a una supuesta plataforma de apuestas y recompensas vinculada al Mundial 2026, donde los usuarios eran atraídos con promesas de ganancias diarias a cambio de depósitos de dinero.

También se detectaron dominios maliciosos que alojan sitios de apuestas con temática mundialista, algunos de ellos presentados falsamente como plataformas oficiales.

Cómo evitar caer en una estafa

Los especialistas recomiendan prestar atención a varias señales de alerta. Una de las principales son los descuentos exagerados en productos oficiales, especialmente cuando prometen rebajas de hasta el 80%.

También se debe desconfiar de páginas que usan palabras como FIFA, World Cup o Copa Mundial en la dirección web, pero que no corresponden al sitio oficial fifa.com.

Otra señal de peligro son las plataformas que prometen ganancias diarias garantizadas a cambio de depósitos de dinero, así como sitios desconocidos que invitan a descargar aplicaciones o registrarse gratis.

El Mundial 2026 será el más grande de la historia, con 48 selecciones y tres países anfitriones. Pero, según los expertos, también podría convertirse en uno de los eventos deportivos más explotados por el cibercrimen.

Con información de Infobae.

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