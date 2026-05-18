Entorno de Luis Miguel aclara rumores sobre su salud: “Se encuentra en perfecto estado”

El estado de salud de Luis Miguel generó preocupación entre sus seguidores luego de que algunos medios afirmaran que el cantante mexicano se encontraba internado en un hospital de Nueva York por presuntos problemas cardíacos.

La versión tomó fuerza después de que el programa El Gordo y la Flaca, de Univisión, señalara que el artista permanecería ingresado hasta la próxima semana para garantizar su recuperación. Sin embargo, el entorno del intérprete salió a aclarar la situación y desmintió los rumores.

Desde una cuenta de Instagram dedicada al cantante, Luis Miguel The Idol, se difundió un comunicado no oficial en el que se asegura que el artista se encuentra bien.

“Luis Miguel se encuentra en perfecto estado de salud”, señalaron.

Además, pidieron a los seguidores y páginas de fans evitar la difusión de información no verificada.

“Ante la información que se encuentra circulando en algunos medios y redes sociales, queremos pedirles a todos los seguidores y páginas fans que, por favor, eviten la difusión, ya que son fake news”, indica el mensaje.

Fuentes cercanas niegan internación

La revista ¡Hola! también confirmó, a través de fuentes cercanas al artista, que Luis Miguel no se encuentra hospitalizado en Estados Unidos y que no existe información oficial que respalde los rumores sobre una supuesta internación.

Las versiones iniciales también señalaban que el cantante estaría acompañado por su pareja, la diseñadora Paloma Cuevas, dato que aumentó aún más la preocupación de sus fanáticos. Sin embargo, su entorno insiste en que no hay nada cierto en esas afirmaciones.

Un artista reservado

Luis Miguel es conocido por mantener su vida privada bajo un estricto perfil bajo. No suele aparecer públicamente fuera de los escenarios, por lo que cualquier versión sobre su salud suele generar inmediata repercusión.

Antes de estos rumores, una de sus últimas apariciones conocidas fue durante una velada en el restaurante Ramón Freixa, en el barrio de Salamanca de Madrid, donde compartió con Paloma Cuevas y amigos cercanos.

A lo largo de su carrera, el llamado Sol de México enfrentó algunos problemas médicos, como tinnitus en 2005 y una rinofaringitis en 2015 que lo obligó a cancelar conciertos. Sin embargo, en esta ocasión, su entorno asegura que se trata de una falsa alarma.

Por ahora, el mensaje es claro para sus seguidores: Luis Miguel se encuentra bien y no hay confirmación oficial sobre ninguna hospitalización.

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