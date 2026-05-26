Madres, líderes y exitosas: ellas son las nuevas Business Queens de Bolivia

En el marco del Día de la Madre, se llevó a cabo la décima tercera edición de Business Queens 2026, un evento que reconoce a mujeres empresarias y altas ejecutivas que destacan por su liderazgo y trayectoria en Bolivia.

En esta versión, 14 nuevas ejecutivas del país fueron incorporadas a esta exclusiva comunidad corporativa impulsada por la revista Bolivian Business, que desde hace 13 años visibiliza a mujeres exitosas que lideran empresas y, al mismo tiempo, cumplen el rol de madres.

“Estamos muy orgullosos porque no solamente tenemos 14 nuevas empresarias ejecutivas poderosas a nivel nacional, sino que también hemos presentado el primer termómetro, una radiografía de la alta gerencia femenina, que nos permitirá conocer tendencias de consumo, preferencias y distintos aspectos relacionados al liderazgo femenino”, destacó Isabel Carvajal, directora de Business Queens.

Por su parte, Jaime Calderón, director ejecutivo del evento, resaltó el impacto que ha tenido esta iniciativa en el país.

“Es la versión número 13 de este encuentro de mujeres exitosas. Para Bolivian Business es un honor haber sido el medio pionero en destacar a la mujer empresaria y ejecutiva que construye empresa y también familia”, expresó.

Durante el evento también se presentó el primer “termómetro” de la alta gerencia femenina en Bolivia, una herramienta que busca analizar las preferencias, hábitos y perspectivas de liderazgo de las mujeres que ocupan cargos ejecutivos.

Las homenajeadas de esta edición lideran importantes empresas nacionales e internacionales con presencia en Bolivia y fueron seleccionadas a partir de recomendaciones de integrantes de la comunidad y un constante análisis del liderazgo femenino empresarial.

Las nuevas integrantes de Business Queens 2026

Andrea López – BNB Safi

Sahara Guidi – PIL Andina

Rodsel Ticona – Guevara 1947

Laura Burgoa – Tecnolimpio

Jennefer Arias Balcázar – Grupo Nutrioil

Carla Webber – Nestlé Bolivia

Daniela Poppe – Soboce

Susana Guerra – Chocolates Ruah

Claudia Guereca – Coca-Cola

Carolina Suárez – BMSC

Tania Landívar – Herbalife

Begoña López – Torremolinos SRL

Rita Alcázar de Quiroga – Century 21 Bolivia

Andrea Urquidi – BNB

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