Pianista ganador del Grammy llega a Bolivia con conciertos gratuitos

Para conmemorar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, el galardonado músico Matthew Whitaker y su quinteto harán una gira por tres ciudades de Bolivia.

El pianista de jazz, que ganó un Grammy en febrero de este año, ofrecerá conciertos y clases magistrales gratuitas en Santa Cruz y otras ciudades del 23 al 29 de mayo. La celebración denominada Freedom250 es auspiciada por la Embajada de Estados Unidos de América.

Matthew Whitaker Quintet está integrado por él, en piano y órgano; Marcos Robinson (guitarra); Eytan Schillinger-Hyman (bajo); Ivan Llanes (percusión) y John Steele (batería).

"Durante una semana, estos talentosos músicos compartirán su experiencia y música con el público boliviano. Estamos orgullosos de celebrar Freedom250 con ellos en Bolivia, porque también conmemoramos los valores que unen a nuestras naciones y el jazz nació de la libertad de expresión”, recalcó Debra Hevia, jefa de Misión de la Embajada de Estados Unidos.

La gira comienza en Santa Cruz hoy 23 de mayo. Durante el día brindarán una clase magistral de jazz en el Instituto de Bellas Artes. Y por la noche, a las 20:00 horas, se llevará a cabo el concierto Freedom250 en el Salón Río Grande del Hotel Marriott (4to Anillo y Avenida Las Ramblas).

El paso de Matthew Whitaker Quintet por la Llajta es parte del programa “Celebrando Juntos en Cochabamba”, una visita de la Embajada de Estados Unidos para mostrar todos los programas que ofrece al público. El quinteto impartirá clases magistrales y Jam Sessions (encuentros con otros músicos para improvisar en directo) en el Centro Boliviano Americano, el 25 de mayo. El concierto Freedom250 es a las 19:30 en el Palacio Portales (Avenida Potosí #1450).



Todas las actividades de la gira y celebración son gratuitas y no requieren preinscripción. Para más información sobre los conciertos, siga las cuentas de redes sociales de la Embajada. Embajada de Estados Unidos en Bolivia. Embajada de Estados Unidos en Bolivia.

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