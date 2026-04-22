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Sin diésel en La Paz y El Alto: crecen filas y el malestar por la falta de combustible

La falta de carburante se intensifica en La Paz y El Alto, donde conductores enfrentan largas filas y estaciones sin abastecimiento desde primeras horas.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

22/04/2026 7:04

Foto: Captura de pantalla. Red Uno.
La Paz

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La falta de diésel volvió a golpear este miércoles a las ciudades de La Paz y El Alto, donde varias estaciones de servicio amanecieron sin carburante, generando largas filas de vehículos y creciente molestia entre los conductores.

En la avenida Montes, una de las zonas clave de distribución, se constató que no se estaba comercializando diésel durante las primeras horas del día. 

El panorama no es distinto en El Alto. En la avenida 6 de Marzo, así como en sectores como Senkata, Ciudad Satélite y la carretera a Viacha, se registraron extensas filas por segundo día consecutivo, especialmente de vehículos de alto tonelaje que requieren diésel para sus operaciones.

La situación ha reavivado críticas hacia las autoridades y YPFB por la falta de una solución estructural al problema. Además, se suman cuestionamientos por la presunta baja calidad de los combustibles, particularmente por el incumplimiento en el octanaje de la gasolina, lo que ha generado preocupación en el sector del transporte.

“Ojalá que las autoridades tengan una solución definitiva al problema del abastecimiento de combustible”, se señaló en el reporte, reflejando el malestar ciudadano ante una crisis que se vuelve recurrente.

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