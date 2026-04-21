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Feminicidio en Ovejeyo: Esto es lo que se sabe de la investigación realizada por la Fiscalía

El caso eleva a 28 las víctimas de feminicidio en Bolivia en lo que va de 2026; La Paz concentra la mayor cantidad de hechos.

Juan Marcelo Gonzáles

21/04/2026 19:21

Foto: Domicilio de la mujer victima de feminicidio en Ovejuyo
La Paz

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La fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Departamental de La Paz, inició una investigación de oficio por el delito de feminicidio tras el hallazgo del cuerpo de una mujer de 46 años en la zona de Ovejuyo.

De acuerdo con el fiscal departamental, Luis Carlos Torrez, la víctima fue encontrada en posición de decúbito dorsal, sin signos vitales y con una herida punzocortante en la región abdominal.

Denuncia de familiares

El hecho se conoció la noche del 20 de abril, cerca de las 19:00, cuando las hijas de la víctima alertaron a la Policía, informó el fiscal Frank Vásquez Oblitas.

La pareja de la víctima, principal sospechoso, fue hallada a unos 200 metros del lugar en estado inconsciente y trasladada al Hospital Municipal Los Pinos, donde permanece internada por intoxicación con sustancias organofosforadas.

Cifras a nivel nacional

Según datos del Ministerio Público, Bolivia registra 28 víctimas de feminicidio entre el 1 de enero y el 21 de abril de 2026.

La distribución por departamento es la siguiente:

  • La Paz: 13 casos
  • Santa Cruz: 4 casos
  • Oruro: 4 casos
  • Cochabamba: 2 casos
  • Chuquisaca: 2 casos
  • Beni: 1 caso
  • Potosí: 1 caso
  • Tarija: 1 caso
  • Pando: 0 casos

Las autoridades continúan con las investigaciones del caso en Ovejuyo, mientras las cifras reflejan que La Paz es el departamento con mayor incidencia en lo que va del año.

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