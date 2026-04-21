Revelan plan para despachar 41 naves desde el Beni: Señalan que cap. Rodríguez habría ofrecido $us 10.000

El escenario procesal del Capitán Christian Rodríguez se ha agravado tras conocerse testimonios que lo vinculan con presuntos hechos de corrupción en el oriente boliviano. El fiscal Gustavo Adolfo Ríos informó que, además de las pesquisas en Viru Viru, un segundo informe detalla gestiones presuntamente ilícitas del capitán para facilitar el movimiento de casi medio centenar de naves desde el departamento del Beni.

La investigación tomó un rumbo crítico tras la declaración del teniente Marvin Manzaneda, quien reveló haber sido contactado por su superior para facilitar operaciones aéreas al margen de la ley. Según la vocería del fiscal Ríos: “El capitán habría solicitado al teniente que pueda autorizar o dé cobertura de salida de 41 aeronaves del Beni y, si existía esa viabilidad, iba a entregar la suma de $us 10.000 por cada nave”.

Este nuevo elemento probatorio sugiere que el Capitán Rodríguez no solo conocía el arribo de las 32 maletas, sino que presuntamente gestionaba de manera activa un corredor logístico de alto costo.

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