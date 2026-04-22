Cinco bolivianos vinculados con Marset serán enjuiciados en Paraguay: ratifican proceso por narcotráfico

Ciudadanos bolivianos figuran entre los acusados que enfrentarán un juicio oral por presunta colaboración con la red criminal vinculada a Sebastián Marset.
22/04/2026 18:05
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La Justicia confirmó que un grupo de acusados, entre ellos cinco bolivianos, deberá enfrentar un juicio oral y público por presuntos vínculos con la estructura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
La decisión fue ratificada por un tribunal especializado, que rechazó los recursos presentados por la defensa y confirmó la apertura del proceso judicial.
¿Quiénes son los bolivianos implicados?
Entre los procesados figuran los ciudadanos bolivianos:
Todos ellos fueron detenidos en febrero de 2024 durante un operativo realizado en una estancia ubicada en la zona fronteriza entre Paraguay y Bolivia.
¿De qué se les acusa?
Según la Fiscalía, los imputados habrían actuado como operadores logísticos dentro de la red criminal que presuntamente lideraban Marset y Miguel Ángel Insfrán Galeano.
Esta estructura fue desarticulada en el marco de la megaoperación internacional conocida como A Ultranza Py.
Defensa rechazada
La defensa de los acusados intentó frenar el proceso cuestionando pruebas y pidiendo la nulidad de la acusación. Sin embargo, el tribunal declaró inadmisibles estos recursos, ratificando que el caso debe avanzar a juicio.
Con esta decisión, los bolivianos implicados deberán enfrentar la etapa oral, donde se definirá su responsabilidad en uno de los casos de narcotráfico más relevantes de la región.
Fuente: ABC digital.
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