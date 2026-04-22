Cinco bolivianos vinculados con Marset serán enjuiciados en Paraguay: ratifican proceso por narcotráfico

La Justicia confirmó que un grupo de acusados, entre ellos cinco bolivianos, deberá enfrentar un juicio oral y público por presuntos vínculos con la estructura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

La decisión fue ratificada por un tribunal especializado, que rechazó los recursos presentados por la defensa y confirmó la apertura del proceso judicial.

¿Quiénes son los bolivianos implicados?

Entre los procesados figuran los ciudadanos bolivianos:

Carlos Andrés Cuellar Garrido (24)

Franklin Muñoz Sossa (39)

Jesús Wilfredo Muñoz Espindola (38)

Ysaias Ayala (30)

Eduin Osinaga Vias (32)

Todos ellos fueron detenidos en febrero de 2024 durante un operativo realizado en una estancia ubicada en la zona fronteriza entre Paraguay y Bolivia.

¿De qué se les acusa?

Según la Fiscalía, los imputados habrían actuado como operadores logísticos dentro de la red criminal que presuntamente lideraban Marset y Miguel Ángel Insfrán Galeano.

Esta estructura fue desarticulada en el marco de la megaoperación internacional conocida como A Ultranza Py.

Defensa rechazada

La defensa de los acusados intentó frenar el proceso cuestionando pruebas y pidiendo la nulidad de la acusación. Sin embargo, el tribunal declaró inadmisibles estos recursos, ratificando que el caso debe avanzar a juicio.

Con esta decisión, los bolivianos implicados deberán enfrentar la etapa oral, donde se definirá su responsabilidad en uno de los casos de narcotráfico más relevantes de la región.



Fuente: ABC digital.

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