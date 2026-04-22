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Cinco bolivianos vinculados con Marset serán enjuiciados en Paraguay: ratifican proceso por narcotráfico

Ciudadanos bolivianos figuran entre los acusados que enfrentarán un juicio oral por presunta colaboración con la red criminal vinculada a Sebastián Marset.

Red Uno de Bolivia

22/04/2026 18:05

Confirman juicio contra bolivianos vinculados a red de Marset. Foto archivo RR.SS.
Mundo

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La Justicia confirmó que un grupo de acusados, entre ellos cinco bolivianos, deberá enfrentar un juicio oral y público por presuntos vínculos con la estructura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

La decisión fue ratificada por un tribunal especializado, que rechazó los recursos presentados por la defensa y confirmó la apertura del proceso judicial.

¿Quiénes son los bolivianos implicados?

Entre los procesados figuran los ciudadanos bolivianos:

  • Carlos Andrés Cuellar Garrido (24)
  • Franklin Muñoz Sossa (39)
  • Jesús Wilfredo Muñoz Espindola (38)
  • Ysaias Ayala (30)
  • Eduin Osinaga Vias (32)

Todos ellos fueron detenidos en febrero de 2024 durante un operativo realizado en una estancia ubicada en la zona fronteriza entre Paraguay y Bolivia.

¿De qué se les acusa?

Según la Fiscalía, los imputados habrían actuado como operadores logísticos dentro de la red criminal que presuntamente lideraban Marset y Miguel Ángel Insfrán Galeano.

Esta estructura fue desarticulada en el marco de la megaoperación internacional conocida como A Ultranza Py.

Defensa rechazada

La defensa de los acusados intentó frenar el proceso cuestionando pruebas y pidiendo la nulidad de la acusación. Sin embargo, el tribunal declaró inadmisibles estos recursos, ratificando que el caso debe avanzar a juicio.

Con esta decisión, los bolivianos implicados deberán enfrentar la etapa oral, donde se definirá su responsabilidad en uno de los casos de narcotráfico más relevantes de la región.


Fuente: ABC digital. 

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