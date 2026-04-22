Una escena de alto impacto quedó registrada en video en Hollywood, Florida. Una mujer logró salvar a su familia tras detectar un sonido extraño proveniente de una silla de ruedas eléctrica que estaba cargándose dentro de su casa.

En las imágenes se observa cómo, tras notar chispas y ruidos inusuales, la mujer desconecta rápidamente el equipo y lo traslada al patio, alejándolo del interior de la vivienda.

Segundos después, ocurre lo más crítico: la batería de litio explota violentamente y se convierte en una bola de fuego, generando un incendio en el exterior.

El video deja en evidencia la rapidez de la reacción. De haber dudado unos instantes más, el fuego habría iniciado dentro de la casa, con alto riesgo de provocar un incendio estructural.

Según se conoció, la silla eléctrica había sido adquirida recientemente de segunda mano para un familiar, lo que abre alertas sobre el estado de baterías usadas o dañadas.

Bomberos de Hollywood destacaron que la intervención inmediata fue clave para evitar consecuencias mayores, subrayando el peligro que representan las baterías de litio cuando presentan fallas durante la carga.

Las imágenes no solo impactan, también funcionan como advertencia: una reacción a tiempo puede marcar la diferencia entre un susto y una tragedia.

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