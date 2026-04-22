Una avioneta Cessna 172 se estrelló en plena zona urbana de Pacoima, en Los Ángeles, luego de chocar contra un poste y cables de alta tensión apenas 10 minutos después de despegar.

El accidente quedó registrado en videos grabados por transeúntes, donde se observa cómo la aeronave pierde estabilidad, impacta contra los cables y genera una lluvia de chispas antes de caer en picada.

La avioneta terminó incrustada boca abajo en el estacionamiento de una tienda de autopartes, muy cerca de varios vehículos y de una transitada avenida.

Las imágenes posteriores muestran la trompa completamente destrozada, las alas dañadas y combustible derramado alrededor de la aeronave.

Vecinos y personas que estaban en la zona corrieron de inmediato para ayudar. Al confirmar que el piloto era el único ocupante, varios hombres se organizaron para levantar parcialmente la avioneta y sacarlo de entre los restos.

El rescate fue especialmente riesgoso debido a la presencia de cables eléctricos caídos y gasolina derramada, lo que hacía temer una explosión o incendio en cualquier momento.

“Se estaba derramando tanta gasolina que no sabíamos si los cables eléctricos iban a provocar chispas y un incendio”, relató uno de los vecinos que participó en el rescate.

Posteriormente, bomberos llegaron al lugar y cubrieron el combustible con grava para evitar mayores riesgos, mientras el piloto era trasladado gravemente herido.

Las impactantes imágenes del accidente rápidamente se volvieron virales en redes sociales, especialmente por la dramática escena del rescate y la cercanía de la avioneta con viviendas, negocios y vehículos estacionados.

Mira la programación en Red Uno Play