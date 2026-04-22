¿Por qué renunció la presidenta de YPFB? Esto revela su carta

La ahora expresidenta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Claudia Cronembold, presentó su renuncia irrevocable al cargo con efecto inmediato, apenas tres semanas después de haber asumido funciones.

La carta fue dirigida al presidente del Estado y al ministro de Hidrocarburos y Energías, en la que la exautoridad expresa su agradecimiento por la confianza depositada para liderar “la institución más estratégica del país”.

“Deseo expresar mi más profundo agradecimiento por la confianza depositada en mi persona para liderar la institución más estratégica del país”, señala parte de la misiva.

Cronenbold explicó que asumió el cargo con la intención de contribuir a la reconstrucción del país en un momento crítico, destacando que su designación representó un reconocimiento a su trayectoria profesional.

Sin embargo, tras iniciar funciones, aseguró que encontró una situación más compleja de lo previsto.

“El diagnóstico técnico y administrativo ha revelado un estado institucional significativamente más deteriorado de lo esperado”, afirmó.

En su carta, la exautoridad hace referencia a problemas estructurales acumulados durante años, señalando que la empresa arrastra “el lastre de dos décadas de gestión”, lo que habría derivado en una estructura burocrática compleja y con múltiples limitaciones.

“Se ha ensamblado una arquitectura perniciosa, colmada de candados característicos del Estado”, indica el documento, en el que también plantea la necesidad de una reingeniería legal y administrativa de largo plazo.

Cronembold sostuvo que los tiempos técnicos requeridos para encarar estos cambios no se ajustan a la urgencia de resultados que demanda el Gobierno, por lo que consideró que su permanencia podría convertirse en un obstáculo.

“Lo más responsable y leal con el proyecto del país es permitir que se exploren nuevas rutas de gestión que se alineen con las urgencias de la agenda nacional”, argumentó.

Asimismo, remarcó que su decisión responde a un respeto hacia la confianza otorgada y a la necesidad de no interferir en los objetivos inmediatos del Estado.

Antes de concluir, aseguró que la transición se realiza bajo estándares de transparencia y que no habrá interrupciones en las operaciones estratégicas de la empresa estatal.

La renuncia se produce a tan solo semanas de su posesión, realizada el pasado 30 de marzo, generando incertidumbre sobre el rumbo de una de las instituciones clave del sector energético en Bolivia.

“Me retiro con la satisfacción de haber puesto en evidencia los nudos críticos que deben desatarse”, concluye la exautoridad en su carta de dimisión.

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